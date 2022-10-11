13:16 11.10.2022 (обновлено: 14:10 11.10.2022)
Зеленский как запретил переговоры с Россией, так и разрешит, заявил Лавров
Лавров не исключил, что Зеленский как запретил себе общаться с Россией, так и разрешит
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский решит вернуться к переговорам о мире — в зависимости от его собственного настроения и указаний с Запада.
"Он как запретил сам себе, так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона — скажет "Есть!" и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо", — сказал Лавров в программе "60 минут" на канале "Россия 1".
По мнению министра, в этом Зеленскому поможет его артистическое прошло.
"Там сейчас немало артистов на той стороне. Как и, кстати сказать, те, кто им управляют, манипулируют — они же все играют, они все играют в каких-то благородных рыцарей, которые возмущены тем, что делает Российская Федерация и российские военные в ходе специальной военной операции", — добавил Лавров.
Глава МИД напомнил, что на встрече в Стамбуле был согласован подход, предложенный Украиной и устраивавший Россию, но Киев прервал переговоры по прямому приказу США и Великобритании.
"Вообще, этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, а к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты", — заключил Лавров.
После начала российской военной спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но из-за того что украинские власти отказались от собственных предложений, выдвинутых на встрече в Стамбуле, процесс оказался замороженным. При этом Россия не раз выражала готовность вернуться за стол переговоров — с таким призывом, в частности, выступил Владимир Путин в речи на церемонии подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Но Зеленский отказался вести диалог и в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Российский МИД назвал эту позицию неправильной и подлежащей осуждению.