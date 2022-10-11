https://ria.ru/20221011/lavrov-1823084852.html

Зеленский как запретил переговоры с Россией, так и разрешит, заявил Лавров

Зеленский как запретил переговоры с Россией, так и разрешит, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2022

Зеленский как запретил переговоры с Россией, так и разрешит, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский решит вернуться к переговорам о мире — в зависимости от его... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:16

2022-10-11T13:16

2022-10-11T14:10

россия

сергей лавров

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский решит вернуться к переговорам о мире — в зависимости от его собственного настроения и указаний с Запада."Он как запретил сам себе, так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона — скажет "Есть!" и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо", — сказал Лавров в программе "60 минут" на канале "Россия 1".По мнению министра, в этом Зеленскому поможет его артистическое прошло.Глава МИД напомнил, что на встрече в Стамбуле был согласован подход, предложенный Украиной и устраивавший Россию, но Киев прервал переговоры по прямому приказу США и Великобритании."Вообще, этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, а к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты", — заключил Лавров.После начала российской военной спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но из-за того что украинские власти отказались от собственных предложений, выдвинутых на встрече в Стамбуле, процесс оказался замороженным. При этом Россия не раз выражала готовность вернуться за стол переговоров — с таким призывом, в частности, выступил Владимир Путин в речи на церемонии подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Но Зеленский отказался вести диалог и в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Российский МИД назвал эту позицию неправильной и подлежащей осуждению.

https://ria.ru/20221008/peregovory-1822538035.html

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html

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россия, сергей лавров, владимир зеленский, в мире