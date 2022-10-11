https://ria.ru/20221011/lavrov-1823043094.html

Лавров ответил на заявления о возможном российском ядерном ударе

Лавров ответил на заявления о возможном российском ядерном ударе - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров ответил на заявления о возможном российском ядерном ударе

Те, кто на Западе спекулирует на тему возможного применения Россией ядерного оружия, должны осознавать свою ответственность, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:54

2022-10-11T11:54

2022-10-11T12:09

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россия

сергей лавров

владимир путин

нато

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Те, кто на Западе спекулирует на тему возможного применения Россией ядерного оружия, должны осознавать свою ответственность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме дескать организации Российской Федерации провокаций с использованием оружия массового уничтожения, надеюсь они осознают свою ответственность", - сказал министр в эфире телеканала" Россия 1".В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822384043.html

https://ria.ru/20221011/ryabkov-1822982783.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сергей лавров, владимир путин, нато