https://ria.ru/20221011/kurs-1823214988.html

Курс доллара вырос до 63,66 рубля

Курс доллара вырос до 63,66 рубля - РИА Новости, 11.10.2022

Курс доллара вырос до 63,66 рубля

Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 63,66 рубля, евро вырос до 62,48 рубля, а юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:06

2022-10-11T19:06

2022-10-11T19:27

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 63,66 рубля, евро вырос до 62,48 рубля, а юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 97 копеек - до 63,66 рубля, евро подорожал на 1,06 рубля - до 62,48 рубля, а юань - на 2,6 копейки, до 8,683 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, россия