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Курс доллара вырос до 63,66 рубля
Курс доллара вырос до 63,66 рубля - РИА Новости, 11.10.2022
Курс доллара вырос до 63,66 рубля
Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 63,66 рубля, евро вырос до 62,48 рубля, а юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:06
2022-10-11T19:06
2022-10-11T19:27
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 63,66 рубля, евро вырос до 62,48 рубля, а юань подорожал до 8,657 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 97 копеек - до 63,66 рубля, евро подорожал на 1,06 рубля - до 62,48 рубля, а юань - на 2,6 копейки, до 8,683 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия
19:06 11.10.2022 (обновлено: 19:27 11.10.2022)
Курс доллара вырос до 63,66 рубля
Мосбиржа: курс доллара по итогам вторника вырос до 63,66 рубля, евро — до 62,48 рубля