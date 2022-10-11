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Российский рынок акций вырос на 1,69 процента

Российский рынок акций вырос на 1,69 процента - РИА Новости, 11.10.2022

Российский рынок акций вырос на 1,69 процента

Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 1,69%, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:00

2022-10-11T19:00

2022-10-11T19:03

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 1,69%, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал рост на 1,69%, до 1949,46 пункта, долларовый индекс РТС символически поднялся на 0,08%, до 964,67 пункта.С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа