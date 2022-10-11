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Российский рынок акций вырос на 1,69 процента
Российский рынок акций вырос на 1,69 процента - РИА Новости, 11.10.2022
Российский рынок акций вырос на 1,69 процента
Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 1,69%, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:00
2022-10-11T19:00
2022-10-11T19:03
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 1,69%, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии показал рост на 1,69%, до 1949,46 пункта, долларовый индекс РТС символически поднялся на 0,08%, до 964,67 пункта.С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
19:00 11.10.2022 (обновлено: 19:03 11.10.2022)
Российский рынок акций вырос на 1,69 процента
По данным Московской биржи российский рынок акций вырос на 1,69 процента