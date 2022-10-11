https://ria.ru/20221011/kurs-1823166783.html
Курс доллара поднялся выше 64 рублей
Курс доллара поднялся выше 64 рублей - РИА Новости, 11.10.2022
Курс доллара поднялся выше 64 рублей
Рубль во второй половине торгов вторника усиливает снижение: курс доллара впервые с 7 июля торгуется выше 64 рублей, евро - выше 63 рублей - впервые с 11... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:58
2022-10-11T16:58
2022-10-11T17:12
московская биржа
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Рубль во второй половине торгов вторника усиливает снижение: курс доллара впервые с 7 июля торгуется выше 64 рублей, евро - выше 63 рублей - впервые с 11 августа, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск рос на 1,33 рубля, до 64,02 рубля, евро - на 1,6 рубля, до 63,02 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Валюта, Динамика курсов валют, Россия, Доллар, евро, Рубль, Курс рубля, Курс доллара
16:58 11.10.2022 (обновлено: 17:12 11.10.2022)
Курс доллара поднялся выше 64 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 64 рублей впервые с 7 июля