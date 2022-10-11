https://ria.ru/20221011/kurs-1823166783.html

Курс доллара поднялся выше 64 рублей

Курс доллара поднялся выше 64 рублей - РИА Новости, 11.10.2022

Курс доллара поднялся выше 64 рублей

Рубль во второй половине торгов вторника усиливает снижение: курс доллара впервые с 7 июля торгуется выше 64 рублей, евро - выше 63 рублей - впервые с 11... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:58

2022-10-11T16:58

2022-10-11T17:12

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Рубль во второй половине торгов вторника усиливает снижение: курс доллара впервые с 7 июля торгуется выше 64 рублей, евро - выше 63 рублей - впервые с 11 августа, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск рос на 1,33 рубля, до 64,02 рубля, евро - на 1,6 рубля, до 63,02 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

московская биржа, экономика, валюта, динамика курсов валют, россия, доллар, евро, рубль, курс рубля, курс доллара