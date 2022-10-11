https://ria.ru/20221011/kupyansk-1823060730.html

Москалькова призвала ООН расследовать расправы в Купянске

Москалькова призвала ООН расследовать расправы в Купянске - РИА Новости, 11.10.2022

Москалькова призвала ООН расследовать расправы в Купянске

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Верховного Комиссара ООН по правам человека и международные правозащитные организации... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:28

2022-10-11T12:28

2022-10-11T12:34

оон

татьяна москалькова

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харьковская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Верховного Комиссара ООН по правам человека и международные правозащитные организации провести расследование казни жителей под Купянском."Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации прошу Верховного Комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и международные правозащитные организации провести всестороннее расследование этого события", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она также призвала обратить внимание, что в сети сообщают об "инсценировке украинской стороны"."Так это (инсценировка) или нет, должно показать беспристрастное расследование, поскольку даже намёк на факт геноцида в отношении мирного населения не может оставаться без внимания всех, кто занимается защитой прав и свобод человека", - добавила Москалькова.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей. В сообщении в Telegram-канале СК РФ отмечалось, что бывший командир нацбатальона "Азов" (организация запрещена в РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие. В сообщении СК РФ подчеркивалось, что обстановка в видео свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем украинских войск. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима, отмечалось в сообщении СК.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1823048925.html

https://ria.ru/20221010/medvedev-1822681319.html

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оон, татьяна москалькова, россия, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин