https://ria.ru/20221011/kupyansk-1823060730.html
Москалькова призвала ООН расследовать расправы в Купянске
Москалькова призвала ООН расследовать расправы в Купянске - РИА Новости, 11.10.2022
Москалькова призвала ООН расследовать расправы в Купянске
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Верховного Комиссара ООН по правам человека и международные правозащитные организации... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:28
2022-10-11T12:28
2022-10-11T12:34
оон
татьяна москалькова
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харьковская область
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Верховного Комиссара ООН по правам человека и международные правозащитные организации провести расследование казни жителей под Купянском."Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации прошу Верховного Комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и международные правозащитные организации провести всестороннее расследование этого события", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она также призвала обратить внимание, что в сети сообщают об "инсценировке украинской стороны"."Так это (инсценировка) или нет, должно показать беспристрастное расследование, поскольку даже намёк на факт геноцида в отношении мирного населения не может оставаться без внимания всех, кто занимается защитой прав и свобод человека", - добавила Москалькова.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей. В сообщении в Telegram-канале СК РФ отмечалось, что бывший командир нацбатальона "Азов" (организация запрещена в РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие. В сообщении СК РФ подчеркивалось, что обстановка в видео свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем украинских войск. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима, отмечалось в сообщении СК.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1823048925.html
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оон, татьяна москалькова, россия, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
ООН, Татьяна Москалькова, Россия, Харьковская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
12:28 11.10.2022 (обновлено: 12:34 11.10.2022)
Москалькова призвала ООН расследовать расправы в Купянске
Москалькова призвала международные защитные организации расследовать расправы в Купянске
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила
Верховного Комиссара ООН по правам человека и международные правозащитные организации провести расследование казни жителей под Купянском.
"Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации прошу Верховного Комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и международные правозащитные организации провести всестороннее расследование этого события", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она также призвала обратить внимание, что в сети сообщают об "инсценировке украинской стороны".
"Так это (инсценировка) или нет, должно показать беспристрастное расследование, поскольку даже намёк на факт геноцида в отношении мирного населения не может оставаться без внимания всех, кто занимается защитой прав и свобод человека", - добавила Москалькова.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей. В сообщении в Telegram-канале СК
РФ отмечалось, что бывший командир нацбатальона "Азов" (организация запрещена в РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области
, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие.
В сообщении СК РФ подчеркивалось, что обстановка в видео свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем украинских войск. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима, отмечалось в сообщении СК.