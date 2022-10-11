https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

"Вырежем всех зрадников". Что устроил Киев на "освобожденных территориях"

"Вырежем всех зрадников". Что устроил Киев на "освобожденных территориях" - РИА Новости, 11.10.2022

"Вырежем всех зрадников". Что устроил Киев на "освобожденных территориях"

В соцсетях распространилось видео о расправе над мирными жителями, снятое в Купянске. Автор — печально известный националист, служивший в "Азове"*. Ролик... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:00

2022-10-11T08:00

2022-10-11T08:14

специальная военная операция на украине

безопасность

алексей арестович

владимир зеленский

ирина верещук

харьковская область

украина

киев

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Андрей Коц. В соцсетях распространилось видео о расправе над мирными жителями, снятое в Купянске. Автор — печально известный националист, служивший в "Азове"*. Ролик сопровождался подписью "Расплата будет". Ранее в Харьковской области неоднократно заявляли о преследовании "коллаборантов". И вот доказательство организованного там террора. "Последствий не будет"На страшных кадрах шестисекундного видео — вырытая лопатами яма где-то на окраинах Купянска. На дне — не менее трех тел в гражданской одежде, слегка присыпанных землей. Неизвестные сбрасывают в яму еще один труп — полуголого мужчины, связанного по рукам и ногам клейкой лентой. Участников расправы разглядеть невозможно: лиц не показывают.Это видео опубликовал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. И подписал: "Расплата будет". Когда пост разошелся по Сети, Жорин изменил фразу, добавив: "Ролик взят с телефона оккупантов". Однако пользователи Telegram, проанализировав метаданные, выяснили, что ролик сняли девятого октября. К тому моменту россиян в Купянске уже не было.Западные СМИ проигнорировали эту публикацию. Произошедшее в Харьковской области власти США и европейских стран не осудили. Российские же официальные лица пообещали найти виновных в расправе.Любитель БухенвальдаПримечательна личность автора публикации. Максим Жорин вступил в "Азов" еще в 2014-м. Дослужился до командира полка. Нацистских убеждений не скрывает и даже набил на ноге татуировку с фразой "Каждому свое" — девиз концентрационного лагеря Бухенвальд.Боевое крещение прошел в Мариуполе летом 2014-го. Потом были Марьинка, Иловайск, Широкинская наступательная операция. По данным разведок ЛНР и ДНР, он причастен ко многим военным преступлениям. Так, в республиках его обвиняют в обстреле демонстрации 9 мая 2017-го в населенном пункте Безыменное.Сейчас азовец занимает должность начальника центрального штаба партии "Национальный корпус". Активен в соцсетях. Например, в июне опубликовал фотографии шести убитых и изуродованных оппозиционных украинских политиков, сопроводив пост комментарием: "Так теперь выглядят "Патриоты за жизнь" (партия "Оппозиционая платформа — За жизнь". — Прим. ред.) из Северодонецка. Седьмого марта они исчезли, а теперь появились их новые фото. Выглядят так себе"."Либо смерть, либо тюрьма""Борьбу с пособниками России" постоянно обсуждают в украинских СМИ. Об этом высказываются не только радикалы, но и политики, чиновники."Коллаборанты — все эти приезжающие российские специалисты, члены правительства, которых они назначают, учителя, работники садиков — должны учесть, что они не милые дяди и тети, они преступники, — заявлял в сентябре советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. — И по отношению к ним не будет никаких сантиментов. Особенно это касается наших. Предатель — это предатель. Лучшее, что вы можете сделать, я хочу к ним обратиться, это свалить в вашу любимую Россию. Потому что в противном случае погоды стоят такие, что это либо смерть, либо тюрьма".Сразу же после начала украинского контрнаступления в Харьковской области в соцсетях появились группы с однотипными названиями: "Предатели и коллаборанты Волчанска", "Зрадники Изюма" и другие. В этих каналах публиковали личные данные жителей населенных пунктов, которые не успели эвакуироваться и считались "сотрудниками оккупантов", в том числе те, кто просто брал гумпомощь. Многих арестовала СБУ — людей задерживали прямо на улицах и увозили в неизвестном направлении.Так, в середине сентября соцсети обошло видео, в котором сотрудники украинских спецслужб допрашивают на улице жителя Балаклеи, директора местного спортивного клуба. Тот уверяет, что лишь "служил своему родному городу", а не какой-либо власти. Но силовик командует подчиненным: "Пакуйте его!" Судьба этого человека неизвестна. Проторенной дорогойВладимир Зеленский заявил, что учителя Харьковской области, "предавшие" Украину, больше не получат зарплат. А вице-премьер Ирина Верещук пообещала их судить.Кроме того, в Киеве не раз говорили о так называемых фильтрационных мероприятиях.На Украине с весны действует закон о коллаборационизме, предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Наказание — до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. К августу, по сообщениям национальной полиции, по этой статье завели свыше 1200 дел.Кроме того, в телеграм-каналах и СМИ регулярно публикуют поименные "списки предателей". По всей видимости, в ближайшие недели их станет еще больше — как и видео с расправами.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221010/diversii-1822845952.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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