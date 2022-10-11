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На Кубани более 900 грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу - РИА Новости, 11.10.2022
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На Кубани более 900 грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу
На Кубани более 900 грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу - РИА Новости, 11.10.2022
На Кубани более 900 грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу
Очереди на переправу в Темрюкском и Славянском районах Кубани по направлению в Крым ожидают 933 грузовика, сообщили в администрации Краснодарского края. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:52
2022-10-11T19:52
авто
россия
славянский район
краснодарский край
чп на крымском мосту
темрюкский район
происшествия
крымский мост
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Очереди на переправу в Темрюкском и Славянском районах Кубани по направлению в Крым ожидают 933 грузовика, сообщили в администрации Краснодарского края."По последним данным, 11 октября своей очереди на паром ожидают 539 грузовых автомобилей на стоянках в Темрюкском районе, 394 грузовые машины – на стоянках в Славянском районе", - говорится в сообщении.Задействованы четыре парома общей вместимостью до 90 грузовых транспортных средств и 300 человек. Кроме этого, работают два пассажирских катера вместимостью 235 человек за рейс, добавляют в пресс-службе.Власти Кубани отмечают, что на пути следования к Крымскому мосту на автомобильных дорогах края задействовано десять временных стоянок вместимостью более 2300 автомобилей. Регион готов развернуть при необходимости еще девять площадок, но пока потребности в этом нет.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20221011/pereprava-1823194385.html
https://ria.ru/20221011/mintrans-1823127229.html
https://ria.ru/20221011/razvedka-1823201568.html
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авто, россия, славянский район, краснодарский край, чп на крымском мосту, темрюкский район, происшествия, крымский мост
Авто, Россия, Славянский район, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Темрюкский район, Происшествия, Крымский мост
19:52 11.10.2022
 
На Кубани более 900 грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу

В двух районах Кубани 933 грузовика ожидают очереди на Керченскую переправу в Крым

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Очереди на переправу в Темрюкском и Славянском районах Кубани по направлению в Крым ожидают 933 грузовика, сообщили в администрации Краснодарского края.
"По последним данным, 11 октября своей очереди на паром ожидают 539 грузовых автомобилей на стоянках в Темрюкском районе, 394 грузовые машины – на стоянках в Славянском районе", - говорится в сообщении.
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 18:00
Количество машин в очереди на Керченскую переправу сократилось до 500
Задействованы четыре парома общей вместимостью до 90 грузовых транспортных средств и 300 человек. Кроме этого, работают два пассажирских катера вместимостью 235 человек за рейс, добавляют в пресс-службе.
Власти Кубани отмечают, что на пути следования к Крымскому мосту на автомобильных дорогах края задействовано десять временных стоянок вместимостью более 2300 автомобилей. Регион готов развернуть при необходимости еще девять площадок, но пока потребности в этом нет.
Поезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Севастополе на материк через Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 15:07
Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 18:16
СМИ узнали о плане британской разведки по уничтожению Крымского моста
 
АвтоРоссияСлавянский районКраснодарский крайЧП на Крымском мостуТемрюкский районПроисшествияКрымский мост
 
 
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