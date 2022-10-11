На Кубани более 900 грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу
В двух районах Кубани 933 грузовика ожидают очереди на Керченскую переправу в Крым
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Очереди на переправу в Темрюкском и Славянском районах Кубани по направлению в Крым ожидают 933 грузовика, сообщили в администрации Краснодарского края.
"По последним данным, 11 октября своей очереди на паром ожидают 539 грузовых автомобилей на стоянках в Темрюкском районе, 394 грузовые машины – на стоянках в Славянском районе", - говорится в сообщении.
Задействованы четыре парома общей вместимостью до 90 грузовых транспортных средств и 300 человек. Кроме этого, работают два пассажирских катера вместимостью 235 человек за рейс, добавляют в пресс-службе.
Власти Кубани отмечают, что на пути следования к Крымскому мосту на автомобильных дорогах края задействовано десять временных стоянок вместимостью более 2300 автомобилей. Регион готов развернуть при необходимости еще девять площадок, но пока потребности в этом нет.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.