https://ria.ru/20221011/krym-1823223764.html

На Кубани более 900 грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу

На Кубани более 900 грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу - РИА Новости, 11.10.2022

На Кубани более 900 грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу

Очереди на переправу в Темрюкском и Славянском районах Кубани по направлению в Крым ожидают 933 грузовика, сообщили в администрации Краснодарского края. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:52

2022-10-11T19:52

2022-10-11T19:52

авто

россия

славянский район

краснодарский край

чп на крымском мосту

темрюкский район

происшествия

крымский мост

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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Очереди на переправу в Темрюкском и Славянском районах Кубани по направлению в Крым ожидают 933 грузовика, сообщили в администрации Краснодарского края."По последним данным, 11 октября своей очереди на паром ожидают 539 грузовых автомобилей на стоянках в Темрюкском районе, 394 грузовые машины – на стоянках в Славянском районе", - говорится в сообщении.Задействованы четыре парома общей вместимостью до 90 грузовых транспортных средств и 300 человек. Кроме этого, работают два пассажирских катера вместимостью 235 человек за рейс, добавляют в пресс-службе.Власти Кубани отмечают, что на пути следования к Крымскому мосту на автомобильных дорогах края задействовано десять временных стоянок вместимостью более 2300 автомобилей. Регион готов развернуть при необходимости еще девять площадок, но пока потребности в этом нет.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20221011/pereprava-1823194385.html

https://ria.ru/20221011/mintrans-1823127229.html

https://ria.ru/20221011/razvedka-1823201568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

авто, россия, славянский район, краснодарский край, чп на крымском мосту, темрюкский район, происшествия, крымский мост