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Взорванная на Крымском мосту фура никогда не была в Болгарии, заявила София - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/krym-1823209514.html
Взорванная на Крымском мосту фура никогда не была в Болгарии, заявила София
Взорванная на Крымском мосту фура никогда не была в Болгарии, заявила София - РИА Новости, 11.10.2022
Взорванная на Крымском мосту фура никогда не была в Болгарии, заявила София
Болгарское правительство со ссылкой на итоги расследования своих спецслужб заявило, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:43
2022-10-11T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
болгария
россия
украина
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Болгарское правительство со ссылкой на итоги расследования своих спецслужб заявило, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории Болгарии.Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Глава СК Александр Бастрыкин также заявлял, что маршрут грузовика начался в Болгарии. Это заявление вызвало резонанс в болгарских СМИ, правительство страны поручило спецслужбам проверить информацию."Бесспорно установлено, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не находился на территории Болгарии, которая была указана в качестве отправной точки его маршрута", - говорится в заявлении пресс-службы болгарского правительства.Как отмечается, по сообщениям российских СМИ, грузовик, взорванный 8 октября, перевозил полиэтиленовую пленку. Проверка болгарских властей показала, что товары с аналогичными характеристиками прибыли в Болгарию из другого государства-члена ЕС в должным образом оформленном транзитном контейнере. Во время пребывания рассматриваемых товаров в Болгарии они находились под таможенным контролем и покинули страну в том же контейнере через порт Бургас 17 сентября в направлении другой страны, не России, добавляет пресс-служба.Согласно коммюнике, вся информация по делу была предоставлена в прокуратуру. Власти Болгарии отметили, что не допустят, чтобы имя страны "ассоциировалось с участием в террористической деятельности".
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в мире, болгария, россия, украина, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, В мире, Болгария, Россия, Украина, ЧП на Крымском мосту
18:43 11.10.2022 (обновлено: 18:56 11.10.2022)
 
Взорванная на Крымском мосту фура никогда не была в Болгарии, заявила София

Власти Болгарии заявили, что взорванная на Крымском мосту фура никогда не была в стране

Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Болгарское правительство со ссылкой на итоги расследования своих спецслужб заявило, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории Болгарии.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Глава СК Александр Бастрыкин также заявлял, что маршрут грузовика начался в Болгарии. Это заявление вызвало резонанс в болгарских СМИ, правительство страны поручило спецслужбам проверить информацию.
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"Бесспорно установлено, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не находился на территории Болгарии, которая была указана в качестве отправной точки его маршрута", - говорится в заявлении пресс-службы болгарского правительства.
Как отмечается, по сообщениям российских СМИ, грузовик, взорванный 8 октября, перевозил полиэтиленовую пленку. Проверка болгарских властей показала, что товары с аналогичными характеристиками прибыли в Болгарию из другого государства-члена ЕС в должным образом оформленном транзитном контейнере. Во время пребывания рассматриваемых товаров в Болгарии они находились под таможенным контролем и покинули страну в том же контейнере через порт Бургас 17 сентября в направлении другой страны, не России, добавляет пресс-служба.
Согласно коммюнике, вся информация по делу была предоставлена в прокуратуру. Власти Болгарии отметили, что не допустят, чтобы имя страны "ассоциировалось с участием в террористической деятельности".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБолгарияРоссияУкраинаЧП на Крымском мосту
 
 
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