В Керченском проливе задействовали семь судов для доставки людей и грузов
В Керченском проливе задействовали четыре парома и три судна для доставки людей и грузов
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Четыре автомобильных парома и три пассажирских судна задействованы в настоящий момент в Керченском проливе, прорабатывается возможность привлечения дополнительных судов, сообщает Минтранс РФ.
"На паромной переправе для осуществления пассажирских перевозок задействованы три судна. С 10 октября переправу грузовых автомобилей осуществляют уже четыре автомобильных парома общей вместимостью до 90 грузовых транспортных средств. Минтрансом России прорабатывается вопрос привлечения дополнительных судов", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.