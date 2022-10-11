https://ria.ru/20221011/krym-1823118234.html

В Керченском проливе задействовали семь судов для доставки людей и грузов

В Керченском проливе задействовали семь судов для доставки людей и грузов - РИА Новости, 11.10.2022

В Керченском проливе задействовали семь судов для доставки людей и грузов

Четыре автомобильных парома и три пассажирских судна задействованы в настоящий момент в Керченском проливе, прорабатывается возможность привлечения... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:40

2022-10-11T14:40

2022-10-11T14:40

авто

керченский пролив

россия

чп на крымском мосту

республика крым

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Четыре автомобильных парома и три пассажирских судна задействованы в настоящий момент в Керченском проливе, прорабатывается возможность привлечения дополнительных судов, сообщает Минтранс РФ."На паромной переправе для осуществления пассажирских перевозок задействованы три судна. С 10 октября переправу грузовых автомобилей осуществляют уже четыре автомобильных парома общей вместимостью до 90 грузовых транспортных средств. Минтрансом России прорабатывается вопрос привлечения дополнительных судов", - говорится в сообщении.Все грузовые автомобили и пассажирские автобусы направляются на Керченскую паромную переправу между портами Кавказ (Темрюкский район Краснодарского края) и Керчь (республика Крым), где возобновлена работа морских паромов.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20221011/most-1823078854.html

https://ria.ru/20221011/most-1823044790.html

керченский пролив

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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