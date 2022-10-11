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В Керченском проливе задействовали семь судов для доставки людей и грузов - РИА Новости, 11.10.2022
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В Керченском проливе задействовали семь судов для доставки людей и грузов
В Керченском проливе задействовали семь судов для доставки людей и грузов - РИА Новости, 11.10.2022
В Керченском проливе задействовали семь судов для доставки людей и грузов
Четыре автомобильных парома и три пассажирских судна задействованы в настоящий момент в Керченском проливе, прорабатывается возможность привлечения... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:40
2022-10-11T14:40
авто
керченский пролив
россия
чп на крымском мосту
республика крым
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Четыре автомобильных парома и три пассажирских судна задействованы в настоящий момент в Керченском проливе, прорабатывается возможность привлечения дополнительных судов, сообщает Минтранс РФ."На паромной переправе для осуществления пассажирских перевозок задействованы три судна. С 10 октября переправу грузовых автомобилей осуществляют уже четыре автомобильных парома общей вместимостью до 90 грузовых транспортных средств. Минтрансом России прорабатывается вопрос привлечения дополнительных судов", - говорится в сообщении.Все грузовые автомобили и пассажирские автобусы направляются на Керченскую паромную переправу между портами Кавказ (Темрюкский район Краснодарского края) и Керчь (республика Крым), где возобновлена работа морских паромов.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20221011/most-1823078854.html
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керченский пролив
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авто, керченский пролив, россия, чп на крымском мосту, республика крым, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Авто, Керченский пролив, Россия, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
14:40 11.10.2022
 
В Керченском проливе задействовали семь судов для доставки людей и грузов

В Керченском проливе задействовали четыре парома и три судна для доставки людей и грузов

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Четыре автомобильных парома и три пассажирских судна задействованы в настоящий момент в Керченском проливе, прорабатывается возможность привлечения дополнительных судов, сообщает Минтранс РФ.
"На паромной переправе для осуществления пассажирских перевозок задействованы три судна. С 10 октября переправу грузовых автомобилей осуществляют уже четыре автомобильных парома общей вместимостью до 90 грузовых транспортных средств. Минтрансом России прорабатывается вопрос привлечения дополнительных судов", - говорится в сообщении.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:07Специальная военная операция на Украине
Киев всегда хотел разрушить Крымский мост, заявил посол Украины в Лондоне
Все грузовые автомобили и пассажирские автобусы направляются на Керченскую паромную переправу между портами Кавказ (Темрюкский район Краснодарского края) и Керчь (республика Крым), где возобновлена работа морских паромов.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
Смоленский метромост, Бородинский мост и мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:58Специальная военная операция на Украине
Дептранс Москвы опроверг сообщения о провокационной надписи на метромосту
 
АвтоКерченский проливРоссияЧП на Крымском мостуРеспублика КрымМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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