https://ria.ru/20221011/krym-1823029593.html

Крым наладил логистику через сухопутный коридор

Крым наладил логистику через сухопутный коридор - РИА Новости, 11.10.2022

Крым наладил логистику через сухопутный коридор

Крым наладил транспортную логистику через сухопутный коридор, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:26

2022-10-11T11:26

2022-10-11T11:26

олег крючков

россия

донецкая народная республика

чп на крымском мосту

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Крым наладил транспортную логистику через сухопутный коридор, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков."Крым наладил транспортную логистику через сухопутный коридор, который проходит по территориям новых субъектов нашей страны", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, теперь доставка грузов на полуостров и их отправка в центральную часть России возможна не только через Крымский мост, но и по сухопутному коридору через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.В прошлую субботу, 8 октября, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20221011/krym-1822988926.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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олег крючков, россия, донецкая народная республика, чп на крымском мосту, запорожская область, херсонская область