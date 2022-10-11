08:06 11.10.2022 (обновлено: 08:54 11.10.2022)
В Керчи число паромов увеличили до четырех
Врио министра транспорта Крыма Лукашенко: в Керчи запустили четыре парома для переправы
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Число паромов на керченской переправе увеличили до четырех, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"В работе уже четыре парома. "Керченский-2" и "Ейск", а также паромы одного класса "Лаврентий", "Мария" — уже на линии", — сказал собеседник агентства.
Первые два судна работают из порта "Крым". "Лаврентий" и "Мария" отправляются из рыбного порта Керчи и предназначены для перевозки автопоездов и фур. В зависимости от габаритов на паром помещается от 16 до 18 большегрузов.
Глава Крыма Сергей Аксенов накануне вечером сообщил, что на стоянке в Керчи скопилось порядка 500 фур, еще около 300 находятся в различных пунктах ожидания по полуострову.
Кроме паромов, на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Морская переправа работает круглосуточно, перевозка бесплатная.
Ранним утром 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета. Арка над судоходной частью моста не повреждена. Вечером 9 октября председатель СК Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о предварительных результатах расследования. Произошедшее квалифицируется как теракт. Заказчиками и исполнителями выступили спецслужбы Украины, а в подготовке участвовали граждане России и других стран.