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В Керчи число паромов увеличили до четырех - РИА Новости, 11.10.2022
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В Керчи число паромов увеличили до четырех
В Керчи число паромов увеличили до четырех - РИА Новости, 11.10.2022
В Керчи число паромов увеличили до четырех
Число паромов на керченской переправе увеличили до четырех, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:06
2022-10-11T08:54
керчь
чп на крымском мосту
николай лукашенко
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Число паромов на керченской переправе увеличили до четырех, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.Первые два судна работают из порта "Крым". "Лаврентий" и "Мария" отправляются из рыбного порта Керчи и предназначены для перевозки автопоездов и фур. В зависимости от габаритов на паром помещается от 16 до 18 большегрузов.Глава Крыма Сергей Аксенов накануне вечером сообщил, что на стоянке в Керчи скопилось порядка 500 фур, еще около 300 находятся в различных пунктах ожидания по полуострову.Кроме паромов, на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Морская переправа работает круглосуточно, перевозка бесплатная.Ранним утром 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета. Арка над судоходной частью моста не повреждена. Вечером 9 октября председатель СК Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о предварительных результатах расследования. Произошедшее квалифицируется как теракт. Заказчиками и исполнителями выступили спецслужбы Украины, а в подготовке участвовали граждане России и других стран.
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керчь
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керчь, чп на крымском мосту, николай лукашенко, республика крым
Керчь, ЧП на Крымском мосту, Николай Лукашенко, Республика Крым
08:06 11.10.2022 (обновлено: 08:54 11.10.2022)
 
В Керчи число паромов увеличили до четырех

Врио министра транспорта Крыма Лукашенко: в Керчи запустили четыре парома для переправы

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Число паромов на керченской переправе увеличили до четырех, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"В работе уже четыре парома. "Керченский-2" и "Ейск", а также паромы одного класса "Лаврентий", "Мария" — уже на линии", — сказал собеседник агентства.
Первые два судна работают из порта "Крым". "Лаврентий" и "Мария" отправляются из рыбного порта Керчи и предназначены для перевозки автопоездов и фур. В зависимости от габаритов на паром помещается от 16 до 18 большегрузов.
Глава Крыма Сергей Аксенов накануне вечером сообщил, что на стоянке в Керчи скопилось порядка 500 фур, еще около 300 находятся в различных пунктах ожидания по полуострову.
Кроме паромов, на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Морская переправа работает круглосуточно, перевозка бесплатная.
Ранним утром 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета. Арка над судоходной частью моста не повреждена. Вечером 9 октября председатель СК Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о предварительных результатах расследования. Произошедшее квалифицируется как теракт. Заказчиками и исполнителями выступили спецслужбы Украины, а в подготовке участвовали граждане России и других стран.
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 22:43
Через Керченский пролив за сутки на паромах перевезли 1490 человек
 
КерчьЧП на Крымском мостуНиколай ЛукашенкоРеспублика Крым
 
 
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