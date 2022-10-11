https://ria.ru/20221011/krym-1822988926.html

В Керчи число паромов увеличили до четырех

В Керчи число паромов увеличили до четырех - РИА Новости, 11.10.2022

В Керчи число паромов увеличили до четырех

Число паромов на керченской переправе увеличили до четырех, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:06

2022-10-11T08:06

2022-10-11T08:54

керчь

чп на крымском мосту

николай лукашенко

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Число паромов на керченской переправе увеличили до четырех, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.Первые два судна работают из порта "Крым". "Лаврентий" и "Мария" отправляются из рыбного порта Керчи и предназначены для перевозки автопоездов и фур. В зависимости от габаритов на паром помещается от 16 до 18 большегрузов.Глава Крыма Сергей Аксенов накануне вечером сообщил, что на стоянке в Керчи скопилось порядка 500 фур, еще около 300 находятся в различных пунктах ожидания по полуострову.Кроме паромов, на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Морская переправа работает круглосуточно, перевозка бесплатная.Ранним утром 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета. Арка над судоходной частью моста не повреждена. Вечером 9 октября председатель СК Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о предварительных результатах расследования. Произошедшее квалифицируется как теракт. Заказчиками и исполнителями выступили спецслужбы Украины, а в подготовке участвовали граждане России и других стран.

https://ria.ru/20221009/paromy-1822669875.html

керчь

республика крым

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керчь, чп на крымском мосту, николай лукашенко, республика крым