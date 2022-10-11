14:59 11.10.2022 (обновлено: 15:02 11.10.2022)
ЕС слабо помогает преодолевать энергетический кризис, заявил премьер Польши
Премьер Польши Моравецкий заявил, что ЕС слабо помогает преодолевать энергетический кризис
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . Архивное фото
ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Европейский Союз слабо помогает Польше преодолевать энергетический кризис, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"У нас нехватка газа, нехватка электроэнергии, с очень высокими ценами газа и электроэнергии… Мы много месяцев ведем горячую дискуссию с министром (климата и окружающей среды Анной) Москвой на европейской арене, и я должен сказать, что не много оттуда у нас имеется помощи. По большому счету мы просим позволить нам шаги, которые мы же и финансируем", - сказал Моравецкий.
"К сожалению, нам приходится убеждать Европейский союз изменить механизмы формирования цен, не использовать определенные регуляции для малых и средних предпринимателей чтобы как можно шире пойти с нашим пониженным тарифом для малых и средних предприятий", - добавил он.
Польский премьер считает, что ЕС для снижения цен на энергоносители мог бы временно ослабить свои экологические принципы. "Не стоит твердо держаться климатической политики, энергетической политики, так как мы считаем, что в период войны на Украине эта политика в определенном смысле, по крайней мере, частично, не актуальна", - сказал он.
"Нужно заново придумать новую энергетическую политику Евросоюза, стать независимыми, диверсифицировать источники энергии и газа", - заключил он.