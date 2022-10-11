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В Приморье специалисты выхаживают двух краснокнижных лесных котят-сирот - РИА Новости, 11.10.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20221011/kotyata-1823045113.html
В Приморье специалисты выхаживают двух краснокнижных лесных котят-сирот
В Приморье специалисты выхаживают двух краснокнижных лесных котят-сирот - РИА Новости, 11.10.2022
В Приморье специалисты выхаживают двух краснокнижных лесных котят-сирот
Двух детенышей-сирот дальневосточного лесного кота спасают в Приморье, сообщил центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:59
2022-10-11T11:59
хорошие новости
японское море
фонд президентских грантов
центр "амурский тигр"
всемирный фонд дикой природы
россия
амур (река)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Двух детенышей-сирот дальневосточного лесного кота спасают в Приморье, сообщил центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр")."Сегодня мы столкнулись с очень необычной ситуацией: в центр доставили двух дальневосточных лесных котят. Но... им ещё нет и месяца... Малыши ещё находятся на молочном вскармливании", - говорится в сообщении.По данным центра, приморцы, обнаружившие котят, почти два дня наблюдали за малышами в надежде, что кошка вернётся. "Но, к сожалению, мама не пришла к малышам... Самым верным решением было доставить их в центр. Постараемся заменить этим крохам маму и вырастить до возраста, когда они смогут жить самостоятельно", - добавляют специалисты.Сообщение сотрудники центра сопроводили фотографиями двух синеглазых котят, которые сидят, прижавшись друг к другу.Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу Приморья. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.
https://ria.ru/20221003/kosulya-1821100707.html
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японское море, фонд президентских грантов, центр "амурский тигр", всемирный фонд дикой природы, россия, амур (река)
Хорошие новости, Японское море, Фонд президентских грантов, Центр "Амурский тигр", Всемирный фонд дикой природы, Россия, Амур (река)
11:59 11.10.2022
 
В Приморье специалисты выхаживают двух краснокнижных лесных котят-сирот

В центре реабилитации амурских тигров специалисты спасают двух краснокнижных лесных котят

© Фото : Центр "Тигр"/TelegramДальневосточные лесные котята, доставленные в Центр "Тигр"
Дальневосточные лесные котята, доставленные в Центр Тигр - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Центр "Тигр"/Telegram
Дальневосточные лесные котята, доставленные в Центр "Тигр"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Двух детенышей-сирот дальневосточного лесного кота спасают в Приморье, сообщил центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").
"Сегодня мы столкнулись с очень необычной ситуацией: в центр доставили двух дальневосточных лесных котят. Но... им ещё нет и месяца... Малыши ещё находятся на молочном вскармливании", - говорится в сообщении.
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По данным центра, приморцы, обнаружившие котят, почти два дня наблюдали за малышами в надежде, что кошка вернётся. "Но, к сожалению, мама не пришла к малышам... Самым верным решением было доставить их в центр. Постараемся заменить этим крохам маму и вырастить до возраста, когда они смогут жить самостоятельно", - добавляют специалисты.
Сообщение сотрудники центра сопроводили фотографиями двух синеглазых котят, которые сидят, прижавшись друг к другу.
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Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу Приморья. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.
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