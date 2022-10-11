В Приморье специалисты выхаживают двух краснокнижных лесных котят-сирот
В центре реабилитации амурских тигров специалисты спасают двух краснокнижных лесных котят
Дальневосточные лесные котята, доставленные в Центр "Тигр"
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Двух детенышей-сирот дальневосточного лесного кота спасают в Приморье, сообщил центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").
"Сегодня мы столкнулись с очень необычной ситуацией: в центр доставили двух дальневосточных лесных котят. Но... им ещё нет и месяца... Малыши ещё находятся на молочном вскармливании", - говорится в сообщении.
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По данным центра, приморцы, обнаружившие котят, почти два дня наблюдали за малышами в надежде, что кошка вернётся. "Но, к сожалению, мама не пришла к малышам... Самым верным решением было доставить их в центр. Постараемся заменить этим крохам маму и вырастить до возраста, когда они смогут жить самостоятельно", - добавляют специалисты.
Сообщение сотрудники центра сопроводили фотографиями двух синеглазых котят, которые сидят, прижавшись друг к другу.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу Приморья. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.