https://ria.ru/20221011/kontrabanda-1823008323.html
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей - РИА Новости, 11.10.2022
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей
Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в контрабанде леса на сумму свыше 125 миллионов рублей в составе группы, сообщила Дальневосточная... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:19
2022-10-11T10:19
2022-10-11T10:19
приморский край
дальневосточная транспортная прокуратура
таможенный союз
евразийский экономический союз
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в контрабанде леса на сумму свыше 125 миллионов рублей в составе группы, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура."Следствием установлено, что обвиняемый в составе группы в период с февраля 2017 года по август 2019 года совершили контрабанду лесоматериалов общей стоимостью свыше 124 миллионов рублей. Кроме того, в марте 2020 года по подложному внешнеторговому контракту с территории Российской Федерации вывезены пиломатериалы стоимостью более 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По делу по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере" в отношении приморца утверждено обвинительное заключение."Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников расследование уголовного дела продолжается", - добавляет прокуратура.
https://ria.ru/20221003/kontrabanda-1821155025.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, таможенный союз, евразийский экономический союз, происшествия
Приморский край, Дальневосточная транспортная прокуратура, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, Происшествия
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей в составе группы