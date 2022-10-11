https://ria.ru/20221011/kontrabanda-1823008323.html

Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей

Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей - РИА Новости, 11.10.2022

Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей

Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в контрабанде леса на сумму свыше 125 миллионов рублей в составе группы, сообщила Дальневосточная... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:19

2022-10-11T10:19

2022-10-11T10:19

приморский край

дальневосточная транспортная прокуратура

таможенный союз

евразийский экономический союз

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в контрабанде леса на сумму свыше 125 миллионов рублей в составе группы, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура."Следствием установлено, что обвиняемый в составе группы в период с февраля 2017 года по август 2019 года совершили контрабанду лесоматериалов общей стоимостью свыше 124 миллионов рублей. Кроме того, в марте 2020 года по подложному внешнеторговому контракту с территории Российской Федерации вывезены пиломатериалы стоимостью более 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По делу по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере" в отношении приморца утверждено обвинительное заключение."Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников расследование уголовного дела продолжается", - добавляет прокуратура.

https://ria.ru/20221003/kontrabanda-1821155025.html

приморский край

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, таможенный союз, евразийский экономический союз, происшествия