Рейтинг@Mail.ru
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/kontrabanda-1823008323.html
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей - РИА Новости, 11.10.2022
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей
Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в контрабанде леса на сумму свыше 125 миллионов рублей в составе группы, сообщила Дальневосточная... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:19
2022-10-11T10:19
приморский край
дальневосточная транспортная прокуратура
таможенный союз
евразийский экономический союз
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в контрабанде леса на сумму свыше 125 миллионов рублей в составе группы, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура."Следствием установлено, что обвиняемый в составе группы в период с февраля 2017 года по август 2019 года совершили контрабанду лесоматериалов общей стоимостью свыше 124 миллионов рублей. Кроме того, в марте 2020 года по подложному внешнеторговому контракту с территории Российской Федерации вывезены пиломатериалы стоимостью более 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По делу по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере" в отношении приморца утверждено обвинительное заключение."Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников расследование уголовного дела продолжается", - добавляет прокуратура.
https://ria.ru/20221003/kontrabanda-1821155025.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, таможенный союз, евразийский экономический союз, происшествия
Приморский край, Дальневосточная транспортная прокуратура, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, Происшествия
10:19 11.10.2022
 
Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей

Жителя Приморья будут судить за контрабанду леса на 125 миллионов рублей в составе группы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в контрабанде леса на сумму свыше 125 миллионов рублей в составе группы, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Следствием установлено, что обвиняемый в составе группы в период с февраля 2017 года по август 2019 года совершили контрабанду лесоматериалов общей стоимостью свыше 124 миллионов рублей. Кроме того, в марте 2020 года по подложному внешнеторговому контракту с территории Российской Федерации вывезены пиломатериалы стоимостью более 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По делу по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере" в отношении приморца утверждено обвинительное заключение.
"Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников расследование уголовного дела продолжается", - добавляет прокуратура.
Шеврон сотрудника таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 14:05
В Казани таможенники пресекли контрабанду когтей и клыков льва
 
Приморский крайДальневосточная транспортная прокуратураТаможенный союзЕвразийский экономический союзПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала