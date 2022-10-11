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Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в мире - РИА Новости, 11.10.2022
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Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в мире
Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в мире - РИА Новости, 11.10.2022
Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в мире
Контакты России и ОАЭ развиваются только вверх, отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:13
2022-10-11T14:37
оаэ
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владимир путин
цены на нефть
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Контакты России и ОАЭ развиваются только вверх, отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге."За 50 лет наших дипломатических отношений контакты развивались только по поступательной, только вверх. Несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом", - сказал Путин.Путин отметил, что хотел бы обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в регионе. "Роль и влияние ОАЭ на ситуацию в самом регионе, конечно, очень высокая. И для меня очень важно обсудить с вами вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и вокруг нее", - сказал российский лидер.
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оаэ, мир, владимир путин, цены на нефть, россия, санкт-петербург
ОАЭ, Мир, Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, Санкт-Петербург
14:13 11.10.2022 (обновлено: 14:37 11.10.2022)
 
Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в мире

Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в регионе и мире

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Контакты России и ОАЭ развиваются только вверх, отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге.
"За 50 лет наших дипломатических отношений контакты развивались только по поступательной, только вверх. Несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом", - сказал Путин.
Путин отметил, что хотел бы обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в регионе. "Роль и влияние ОАЭ на ситуацию в самом регионе, конечно, очень высокая. И для меня очень важно обсудить с вами вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и вокруг нее", - сказал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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