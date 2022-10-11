https://ria.ru/20221011/kontakty-1823112914.html
Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в мире
Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в мире - РИА Новости, 11.10.2022
Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в мире
Контакты России и ОАЭ развиваются только вверх, отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:13
2022-10-11T14:13
2022-10-11T14:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Контакты России и ОАЭ развиваются только вверх, отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге."За 50 лет наших дипломатических отношений контакты развивались только по поступательной, только вверх. Несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом", - сказал Путин.Путин отметил, что хотел бы обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в регионе. "Роль и влияние ОАЭ на ситуацию в самом регионе, конечно, очень высокая. И для меня очень важно обсудить с вами вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и вокруг нее", - сказал российский лидер.
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оаэ, мир, владимир путин, цены на нефть, россия, санкт-петербург
ОАЭ, Мир, Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, Санкт-Петербург
14:13 11.10.2022 (обновлено: 14:37 11.10.2022)
Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в мире
Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в регионе и мире