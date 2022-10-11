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Молодежный научный конгресс стран ОИС пройдет в Казани - РИА Новости, 11.10.2022
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https://ria.ru/20221011/kongress-1823184626.html
Молодежный научный конгресс стран ОИС пройдет в Казани
Молодежный научный конгресс стран ОИС пройдет в Казани - РИА Новости, 11.10.2022
Молодежный научный конгресс стран ОИС пройдет в Казани
Международный молодежный научный конгресс стран ОИС пройдет в Казани 21-25 ноября, сообщает министерство по делам молодежи Татарстана. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:39
2022-10-11T17:39
республика татарстан
казань
россия
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Международный молодежный научный конгресс стран ОИС пройдет в Казани 21-25 ноября, сообщает министерство по делам молодежи Татарстана.Отмечается, что заявки будут отбираться международным жюри, в составе которого в том числе нобелевские лауреаты."В рамках этого года, когда Казань признана молодежной столицей исламского мира, мы принимаем разные мероприятия, которые нацелены на укрепление сотрудничества со странами Организации исламского сотрудничества… Уже в ноябре мы ожидаем 100 делегатов из разных стран мира на Международный молодежный научный конгресс стран ОИС, который станет площадкой обмена опытом для молодых ученых", - сказал министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.Открытием конгресса станет пленарное заседание, затем состоится круглый стол на тему "Поддержка молодых ученых стран ОИС". Ещё четыре круглых стола будут посвящены обсуждению научных исследований в таких областях, как урбанистика, современные технологии в образовании, нефтегазовые технологии, современные исследования в сфере медицины. Участники конгресса смогут поделиться опытом и выстроить траекторию дальнейшего сотрудничества в научно-техническом и инновационном развитии науки по конкретным темам.По итогам мероприятия молодые ученые смогут опубликовать свои работы в научном журнале.Организаторами конгресса выступают молодежный форум Организации исламского сотрудничества, министерство по делам молодежи Татарстана, Казанский федеральный университет и другие организации.
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казань, россия, организация исламского сотрудничества
Республика Татарстан, Казань, Россия, Организация исламского сотрудничества
17:39 11.10.2022
 
Молодежный научный конгресс стран ОИС пройдет в Казани

Молодежный научный конгресс стран ОИС пройдет в Казани

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в медиабанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Вид на улицу Баумана в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Международный молодежный научный конгресс стран ОИС пройдет в Казани 21-25 ноября, сообщает министерство по делам молодежи Татарстана.
"Международный молодежный научный конгресс стран ОИС… будет состоять из пленарного заседания, круглых столов, интерактивных семинаров и культурной программы. Прием заявок для граждан России продлится до 14 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявки будут отбираться международным жюри, в составе которого в том числе нобелевские лауреаты.
"В рамках этого года, когда Казань признана молодежной столицей исламского мира, мы принимаем разные мероприятия, которые нацелены на укрепление сотрудничества со странами Организации исламского сотрудничества… Уже в ноябре мы ожидаем 100 делегатов из разных стран мира на Международный молодежный научный конгресс стран ОИС, который станет площадкой обмена опытом для молодых ученых", - сказал министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.
Открытием конгресса станет пленарное заседание, затем состоится круглый стол на тему "Поддержка молодых ученых стран ОИС". Ещё четыре круглых стола будут посвящены обсуждению научных исследований в таких областях, как урбанистика, современные технологии в образовании, нефтегазовые технологии, современные исследования в сфере медицины. Участники конгресса смогут поделиться опытом и выстроить траекторию дальнейшего сотрудничества в научно-техническом и инновационном развитии науки по конкретным темам.
По итогам мероприятия молодые ученые смогут опубликовать свои работы в научном журнале.
Организаторами конгресса выступают молодежный форум Организации исламского сотрудничества, министерство по делам молодежи Татарстана, Казанский федеральный университет и другие организации.
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Республика ТатарстанКазаньРоссияОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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