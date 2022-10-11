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Корпорация МСП учредила лизинговую компанию "МСП Лизинг" - РИА Новости, 11.10.2022
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Корпорация МСП учредила лизинговую компанию "МСП Лизинг"
Корпорация МСП учредила лизинговую компанию "МСП Лизинг" - РИА Новости, 11.10.2022
Корпорация МСП учредила лизинговую компанию "МСП Лизинг"
Корпорация МСП (КМСП) учредила компанию "МСП Лизинг", приоритетом в работе которой будет льготный лизинг оборудования для малого и среднего бизнеса, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:43
2022-10-11T16:43
корпорация мсп
александр исаевич
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) учредила компанию "МСП Лизинг", приоритетом в работе которой будет льготный лизинг оборудования для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба института развития.Новая "дочка" КМСП будет создана на базе четырех региональных лизинговых компаний и начнет операционную деятельность осенью 2022 года. Уставный капитал компании составит 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении.О планах учредить федеральную лизинговую компанию объявил в июне на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, появление единой лизинговой компании в структуре корпорации поможет нарастить объем льготной лизинговой поддержки к 2025 году более, чем в пять раз.
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Алёна Пава
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корпорация мсп, александр исаевич, новости компаний - экономика
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Новости компаний - Экономика
16:43 11.10.2022
 

Корпорация МСП учредила лизинговую компанию "МСП Лизинг"

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) учредила компанию "МСП Лизинг", приоритетом в работе которой будет льготный лизинг оборудования для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба института развития.
Новая "дочка" КМСП будет создана на базе четырех региональных лизинговых компаний и начнет операционную деятельность осенью 2022 года. Уставный капитал компании составит 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении.
О планах учредить федеральную лизинговую компанию объявил в июне на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, появление единой лизинговой компании в структуре корпорации поможет нарастить объем льготной лизинговой поддержки к 2025 году более, чем в пять раз.
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичНовости компаний - Экономика
 
 
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