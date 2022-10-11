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Гладков вручил ключи от нового дома семье с ребенком-инвалидом

Гладков вручил ключи от нового дома семье с ребенком-инвалидом - РИА Новости, 11.10.2022

Гладков вручил ключи от нового дома семье с ребенком-инвалидом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья семье, воспитывающей ребенка-инвалида, в Корочанском районе, что стало возможно... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:37

2022-10-11T16:37

2022-10-11T16:37

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

жилье

корочанский район

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БЕЛГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья семье, воспитывающей ребенка-инвалида, в Корочанском районе, что стало возможно благодаря программе по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, сообщила пресс-служба правительства региона.Светлана Юрьевна является матерью двух детей, один из которых инвалид детства. Благодаря новой губернаторской программе семья смогла получить жилой дом площадью 61 квадратный метр с собственным земельным участком. В доме сделан современный ремонт, участок обнесён забором."Я, на самом деле, очень рад. В этом году у нас две программы большие по обеспечению жильём: для многодетных семей и для семей с особенными детьми. Мы точно понимаем, что должны помогать этим категориям граждан. Надеюсь, что вам тут будет удобно", — сказал новосёлам Гладков.Как отметили в областном правительстве, всего в 2022 году в Белгородской области планируется обеспечить жильём 62 семьи с детьми-инвалидами в 16 муниципальных образованиях. На эти цели в региональном бюджете заложено 330 миллионов рублей, ещё около 23 миллионов выделено из муниципальных бюджетов.Программа стартовала в этом году по поручению губернатора, она рассчитана на три года. Жилые помещения строятся или приобретаются муниципальными образованиями на первичном или вторичном рынках с учётом нормы предоставления – 18 квадратных метров на человека. Жильё семьям будет предоставляться по договору социального найма.

https://ria.ru/20221010/distant-1822853372.html

белгородская область

корочанский район

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общество, белгородская область, вячеслав гладков, жилье, корочанский район