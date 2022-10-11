https://ria.ru/20221011/klishas-1823171295.html

Использование продуктов Meta* не будет нарушением закона, заявили в Совфеде

Использование продуктов Meta* не будет нарушением закона, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.10.2022

Использование продуктов Meta* не будет нарушением закона, заявили в Совфеде

Решение Росфинмониторинга внести в перечень террористов и экстремистов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) ничего не меняет для... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:11

2022-10-11T17:11

2022-10-11T17:13

россия

андрей клишас

общество

технологии

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Решение Росфинмониторинга внести в перечень террористов и экстремистов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) ничего не меняет для пользователей входящих в неё соцсетей, использование Facebook* и Instagram* по-прежнему не будет считаться нарушением закона, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta*, пользователи продуктов Meta* закон не нарушают", - написал Клишас в своём Telegram-канале.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221003/sovfed-1821230356.html

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россия, андрей клишас, общество, технологии, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф