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Использование продуктов Meta* не будет нарушением закона, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.10.2022
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Использование продуктов Meta* не будет нарушением закона, заявили в Совфеде
Использование продуктов Meta* не будет нарушением закона, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.10.2022
Использование продуктов Meta* не будет нарушением закона, заявили в Совфеде
Решение Росфинмониторинга внести в перечень террористов и экстремистов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) ничего не меняет для... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:11
2022-10-11T17:13
россия
андрей клишас
общество
технологии
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Решение Росфинмониторинга внести в перечень террористов и экстремистов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) ничего не меняет для пользователей входящих в неё соцсетей, использование Facebook* и Instagram* по-прежнему не будет считаться нарушением закона, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta*, пользователи продуктов Meta* закон не нарушают", - написал Клишас в своём Telegram-канале.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, андрей клишас, общество, технологии, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф
Россия, Андрей Клишас, Общество, Технологии, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Совет Федерации РФ
17:11 11.10.2022 (обновлено: 17:13 11.10.2022)
 
Использование продуктов Meta* не будет нарушением закона, заявили в Совфеде

Сенатор Клишас: использование продуктов Meta не будет считаться нарушением закона

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Решение Росфинмониторинга внести в перечень террористов и экстремистов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) ничего не меняет для пользователей входящих в неё соцсетей, использование Facebook* и Instagram* по-прежнему не будет считаться нарушением закона, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta*, пользователи продуктов Meta* закон не нарушают", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РоссияАндрей КлишасОбществоТехнологииФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Совет Федерации РФ
 
 
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