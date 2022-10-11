Рейтинг@Mail.ru
Восемнадцать китов найдены мертвыми на юге Аргентины - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221011/kity-1823194548.html
Восемнадцать китов найдены мертвыми на юге Аргентины
Восемнадцать китов найдены мертвыми на юге Аргентины - РИА Новости, 11.10.2022
Восемнадцать китов найдены мертвыми на юге Аргентины
Восемнадцать южных гладких китов были найдены мертвыми на юге Аргентины, они могли отравиться водорослями, сообщил научный директор Института охраны китов. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:23
2022-10-11T18:23
туризм
туризм
новости - туризм
аргентина
киты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56796/75/567967506_0:86:912:599_1920x0_80_0_0_25fe80ca4da105b67f83874cfafcf4e2.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт – РИА Новости. Восемнадцать южных гладких китов были найдены мертвыми на юге Аргентины, они могли отравиться водорослями, сообщил научный директор Института охраны китов."На данный момент погибли 18 китов", — сказал он в эфире телеканала TN.В настоящее время ученые работают над версиями о причинах смерти. "Изучается гипотеза отравления в результате цветения вредоносных водорослей, поскольку в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из этого района были обнаружены очень высокие уровни биотоксинов", — говорится в сообщении института.Цветущие ядовитые водоросли – это мировая проблема. Так, в 2015 году от отправления ими погибли 300 китов в Чили.Деятельность человека имеет непосредственное отношение к цветению этих ядовитых водорослей, которое стимулируется повышением температуры океана, выбросами с производств и с сельхозполей, где используются удобрения.Тела молодых и взрослых китов были обнаружены в районе полуострова Вальдес – места, куда каждый год с июня по декабрь приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться этими гигантами океана. Киты приплывают сюда, чтобы завести потомство или выкормить недавно родившихся детенышей. Это единственное место в Аргентине, где туристы могут приблизиться к морским гигантам на расстояние вытянутой руки.
https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56796/75/567967506_0:0:912:684_1920x0_80_0_0_b3a8d8ba921ef9500229947dbe6ac274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, аргентина, киты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Аргентина, Киты
18:23 11.10.2022
 
Восемнадцать китов найдены мертвыми на юге Аргентины

В Аргентине в районе популярного у туристов полуострова Вальдес нашли 18 мертвых китов

© РИА Новости / Александр СоловскийСиний южный кит и детеныш у полуострова Вальдес в Атлантическом океане у побережья Аргентины.
Синий южный кит и детеныш у полуострова Вальдес в Атлантическом океане у побережья Аргентины. - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Соловский
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт – РИА Новости. Восемнадцать южных гладких китов были найдены мертвыми на юге Аргентины, они могли отравиться водорослями, сообщил научный директор Института охраны китов.
"На данный момент погибли 18 китов", — сказал он в эфире телеканала TN.
В настоящее время ученые работают над версиями о причинах смерти. "Изучается гипотеза отравления в результате цветения вредоносных водорослей, поскольку в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из этого района были обнаружены очень высокие уровни биотоксинов", — говорится в сообщении института.
Цветущие ядовитые водоросли – это мировая проблема. Так, в 2015 году от отправления ими погибли 300 китов в Чили.
Деятельность человека имеет непосредственное отношение к цветению этих ядовитых водорослей, которое стимулируется повышением температуры океана, выбросами с производств и с сельхозполей, где используются удобрения.
Тела молодых и взрослых китов были обнаружены в районе полуострова Вальдес – места, куда каждый год с июня по декабрь приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться этими гигантами океана. Киты приплывают сюда, чтобы завести потомство или выкормить недавно родившихся детенышей. Это единственное место в Аргентине, где туристы могут приблизиться к морским гигантам на расстояние вытянутой руки.
Два горбатых кита неожиданно вынырнули возле каяка - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 08:00Туризм
"Несколько мест в России": где можно увидеть самых крупных животных планеты
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАргентинаКиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала