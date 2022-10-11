https://ria.ru/20221011/kity-1823194548.html

Восемнадцать китов найдены мертвыми на юге Аргентины

Восемнадцать китов найдены мертвыми на юге Аргентины - РИА Новости, 11.10.2022

Восемнадцать китов найдены мертвыми на юге Аргентины

Восемнадцать южных гладких китов были найдены мертвыми на юге Аргентины, они могли отравиться водорослями, сообщил научный директор Института охраны китов. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:23

2022-10-11T18:23

2022-10-11T18:23

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт – РИА Новости. Восемнадцать южных гладких китов были найдены мертвыми на юге Аргентины, они могли отравиться водорослями, сообщил научный директор Института охраны китов."На данный момент погибли 18 китов", — сказал он в эфире телеканала TN.В настоящее время ученые работают над версиями о причинах смерти. "Изучается гипотеза отравления в результате цветения вредоносных водорослей, поскольку в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из этого района были обнаружены очень высокие уровни биотоксинов", — говорится в сообщении института.Цветущие ядовитые водоросли – это мировая проблема. Так, в 2015 году от отправления ими погибли 300 китов в Чили.Деятельность человека имеет непосредственное отношение к цветению этих ядовитых водорослей, которое стимулируется повышением температуры океана, выбросами с производств и с сельхозполей, где используются удобрения.Тела молодых и взрослых китов были обнаружены в районе полуострова Вальдес – места, куда каждый год с июня по декабрь приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться этими гигантами океана. Киты приплывают сюда, чтобы завести потомство или выкормить недавно родившихся детенышей. Это единственное место в Аргентине, где туристы могут приблизиться к морским гигантам на расстояние вытянутой руки.

https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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