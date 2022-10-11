https://ria.ru/20221011/kitay-1823071243.html

Китайцы назвали умным новый маневр Путина и Лукашенко против Запада

Китайцы назвали умным новый маневр Путина и Лукашенко против Запада - РИА Новости, 11.10.2022

Китайцы назвали умным новый маневр Путина и Лукашенко против Запада

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко развернуть совместную... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:50

2022-10-11T12:50

2022-10-11T16:56

владимир путин

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

нато

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко развернуть совместную региональную группировку войск.Многие назвали это отличным ходом в условиях многочисленных поставок оружия Киеву со стороны Североатлантического альянса."Таинственная сила на Востоке только что переросла во всеобъемлющее стратегическое партнерство России и Белоруссии. Пусть Запад попробует выступить против них, если осмелится, конечно", — согласился другой комментатор."Умный ход, который доказывает, что США всего лишь бумажный тигр", — поделился мнением еще один из читателей."Отличное решение, так как все понимают, что в боевых действиях на Украине принимает участие и НАТО", — подчеркнул четвертый пользователь."Белоруссия — умная страна, которая улучшает стратегические отношения с Россией и Китаем, а Украина, наоборот, хочет погубить людей", — подчеркнул пятый комментатор.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что задачи развертываемой группировки войск сугубо оборонительные и направлены на реагирование на обстановку вблизи границ.Президент Белоруссии констатировал, что ситуация вокруг республики остается напряженной, а на Западе насаждается мнение, что ее армия примет непосредственное участие в специальной военной операции на территории Украины. На этом фоне руководство НАТО и некоторых европейских стран открыто рассматривают варианты нападения на Белоруссию вплоть до нанесения ядерного удара.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221011/nato-1823008495.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822998076.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, нато, политика, санкции в отношении россии