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Китайцы назвали умным новый маневр Путина и Лукашенко против Запада - РИА Новости, 11.10.2022
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Китайцы назвали умным новый маневр Путина и Лукашенко против Запада
Китайцы назвали умным новый маневр Путина и Лукашенко против Запада - РИА Новости, 11.10.2022
Китайцы назвали умным новый маневр Путина и Лукашенко против Запада
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко развернуть совместную... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:50
2022-10-11T16:56
владимир путин
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
нато
политика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко развернуть совместную региональную группировку войск.Многие назвали это отличным ходом в условиях многочисленных поставок оружия Киеву со стороны Североатлантического альянса."Таинственная сила на Востоке только что переросла во всеобъемлющее стратегическое партнерство России и Белоруссии. Пусть Запад попробует выступить против них, если осмелится, конечно", — согласился другой комментатор."Умный ход, который доказывает, что США всего лишь бумажный тигр", — поделился мнением еще один из читателей."Отличное решение, так как все понимают, что в боевых действиях на Украине принимает участие и НАТО", — подчеркнул четвертый пользователь."Белоруссия — умная страна, которая улучшает стратегические отношения с Россией и Китаем, а Украина, наоборот, хочет погубить людей", — подчеркнул пятый комментатор.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что задачи развертываемой группировки войск сугубо оборонительные и направлены на реагирование на обстановку вблизи границ.Президент Белоруссии констатировал, что ситуация вокруг республики остается напряженной, а на Западе насаждается мнение, что ее армия примет непосредственное участие в специальной военной операции на территории Украины. На этом фоне руководство НАТО и некоторых европейских стран открыто рассматривают варианты нападения на Белоруссию вплоть до нанесения ядерного удара.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221011/nato-1823008495.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822998076.html
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владимир путин, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, нато, политика, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, НАТО, Политика, Санкции в отношении России
12:50 11.10.2022 (обновлено: 16:56 11.10.2022)
 
Китайцы назвали умным новый маневр Путина и Лукашенко против Запада

Читателей портала "Гуаньча" восхитил умный ход Путина и Лукашенко против Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко развернуть совместную региональную группировку войск.
Многие назвали это отличным ходом в условиях многочисленных поставок оружия Киеву со стороны Североатлантического альянса.
"Объединенная армия России и Белоруссии может стать великой силой, которая приведет к развалу НАТО", — написал один из пользователей.
"Таинственная сила на Востоке только что переросла во всеобъемлющее стратегическое партнерство России и Белоруссии. Пусть Запад попробует выступить против них, если осмелится, конечно", — согласился другой комментатор.
"Умный ход, который доказывает, что США всего лишь бумажный тигр", — поделился мнением еще один из читателей.
"Отличное решение, так как все понимают, что в боевых действиях на Украине принимает участие и НАТО", — подчеркнул четвертый пользователь.
"Белоруссия — умная страна, которая улучшает стратегические отношения с Россией и Китаем, а Украина, наоборот, хочет погубить людей", — подчеркнул пятый комментатор.
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что задачи развертываемой группировки войск сугубо оборонительные и направлены на реагирование на обстановку вблизи границ.
Президент Белоруссии констатировал, что ситуация вокруг республики остается напряженной, а на Западе насаждается мнение, что ее армия примет непосредственное участие в специальной военной операции на территории Украины. На этом фоне руководство НАТО и некоторых европейских стран открыто рассматривают варианты нападения на Белоруссию вплоть до нанесения ядерного удара.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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