https://ria.ru/20221011/kitay-1822995249.html

Китайские авианосцы смогут использовать гиперзвуковое оружие, сообщают СМИ

Китайские авианосцы смогут использовать гиперзвуковое оружие, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.10.2022

Китайские авианосцы смогут использовать гиперзвуковое оружие, сообщают СМИ

Китайские ученые смогли добиться технологического прорыва, благодаря которому гиперзвуковые ракеты можно будет использовать на авианосцах... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:09

2022-10-11T09:09

2022-10-11T09:09

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ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Китайские ученые смогли добиться технологического прорыва, благодаря которому гиперзвуковые ракеты можно будет использовать на авианосцах Народно-освободительной армии Китая, пишет во вторник издание South China Morning Post.Специалисты НОАК утверждают, что китайские авианосцы смогут использовать гиперзвуковое оружие благодаря прорыву в области логистических технологий, который упрощает и ускоряет ремонт и техническое обслуживание вооружений.Отмечается, что этот вид оружия предназначен для запуска с самолета, а не с авианосца, и такие ракеты могут преследовать широкий спектр важных целей в воздухе или на поверхности, а также использоваться в качестве противоспутникового оружия.По данным руководителя исследовательской группы Сяо Цзюня, китайское гиперзвуковое оружие воздушного базирования, которое еще не было продемонстрировано широкой публике, имеет сходство с российской ракетой "Кинжал", которая может развивать скорость, в 10 раз превышающую скорость звука.Отмечается, что гиперзвуковые ракеты смогут увеличить боевую дальность авианосного флота Китая до более чем 2500 километров (приблизительное расстояние от востока Тайваня до Гуама) с помощью сверхбыстрых ударов с воздуха, которые могут преодолеть большинство систем противовоздушной обороны.Однако, указано в статье, гиперзвуковое оружие сложнее обслуживать или ремонтировать, чем традиционные ракеты, особенно в море. И на сегодняшний день не поступало сообщений об использовании гиперзвуковых технологий на авианосцах.Сяо Цзюнь и его коллеги заявили, что их разработка для быстрого ремонта и обслуживания гиперзвукового оружия прошла серьезные полевые испытания, проведенные военными в условиях авианосца и в других сложных боевых условиях.Указывается, что эта технология, которая пока еще недоступна в других странах, может применяться для обслуживания большого количества бортового ракетного оборудования, которое широко распространено на внутренних военных базах, в прибрежных аэропортах и ​​на авианосцах в открытом море.Инновация китайских ученых поможет продлить срок службы гиперзвукового оружия, которое должно прослужить не менее 10 лет, добавили в SCMP.Китай 17 июня спустил на воду свой третий авианосец, который получил название "Фуцзянь" в честь прибрежной провинции на юго-востоке страны. "Фуцзянь" стал первым китайским авианосцем с технологией электромагнитной катапульты для запуска самолетов, полностью спроектированный и построенный в КНР. Полное водоизмещение судна составляет более 80 тысяч тонн.Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.Второй авианосец Китая и первый собственного производства "Шаньдун" был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес - 70 тысяч тонн, крейсерская скорость - 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая 2019 года, а 17 ноября 2019 года он был передан ВМС Народно-освободительной армии Китая.

https://ria.ru/20220930/kitay-1820499579.html

https://ria.ru/20221010/tayvan-1822794185.html

https://ria.ru/20221007/tayvan-1822002045.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, народно-освободительная армия китая, вмс китая, j-15, тайвань, гуам