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Суд прекратил дело о перебоях с кислородом в ростовской больнице - РИА Новости, 11.10.2022
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Распространение коронавируса
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Суд прекратил дело о перебоях с кислородом в ростовской больнице
Суд прекратил дело о перебоях с кислородом в ростовской больнице - РИА Новости, 11.10.2022
Суд прекратил дело о перебоях с кислородом в ростовской больнице
Советский районный суд Ростова-на-Дону прекратил дело о перебоях с медицинским кислородом в городской больнице №20 в 2020 году из-за истечения срока давности,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:38
2022-10-11T18:50
кислород
распространение коронавируса
происшествия
ростов-на-дону
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону прекратил дело о перебоях с медицинским кислородом в городской больнице №20 в 2020 году из-за истечения срока давности, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области."Суд постановил прекратить производство по уголовному делу и уголовное преследование в отношении Анны Коленовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ..., в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - сказал представитель судов.В конце октября 2020 года в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20, на базе которой был развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной.В середине сентября текущего года в суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении заместителя главного врача городской больницы №20 города Ростова-на- Дону по технике и хозяйственной части Анны Коленовой. Ей инкриминировалась статья УК РФ "халатность". Согласно обвинительному заключению, в обязанности Коленовой входило обеспечение бесперебойного снабжения госпиталя медицинским кислородом. При этом она "не проконтролировала своевременность предоставления поставщикам заявок заказчика на поставку кислорода в необходимом объеме", в результате вечером 11 октября 2020 года в системе централизованной подачи кислорода понизилось давление, а позже полностью прекратилось на 40 минут. Дыхательная аппаратура перешла в режим вентиляции легких воздухом с недостаточной концентрацией кислорода.
https://ria.ru/20221005/pozhar-1821686355.html
https://ria.ru/20221011/proisshestviya-1822987121.html
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кислород, происшествия, ростов-на-дону, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ростовская область, коронавирусы
Кислород, Распространение коронавируса, Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Ростовская область, Коронавирусы
18:38 11.10.2022 (обновлено: 18:50 11.10.2022)
 
Суд прекратил дело о перебоях с кислородом в ростовской больнице

Суд прекратил дело о перебоях с кислородом в ростовской больнице из-за срока давности

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону прекратил дело о перебоях с медицинским кислородом в городской больнице №20 в 2020 году из-за истечения срока давности, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
"Суд постановил прекратить производство по уголовному делу и уголовное преследование в отношении Анны Коленовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ..., в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - сказал представитель судов.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 13:42
В Курганской области при пожаре в больнице погиб пациент
В конце октября 2020 года в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20, на базе которой был развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной.
В середине сентября текущего года в суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении заместителя главного врача городской больницы №20 города Ростова-на- Дону по технике и хозяйственной части Анны Коленовой. Ей инкриминировалась статья УК РФ "халатность". Согласно обвинительному заключению, в обязанности Коленовой входило обеспечение бесперебойного снабжения госпиталя медицинским кислородом. При этом она "не проконтролировала своевременность предоставления поставщикам заявок заказчика на поставку кислорода в необходимом объеме", в результате вечером 11 октября 2020 года в системе централизованной подачи кислорода понизилось давление, а позже полностью прекратилось на 40 минут. Дыхательная аппаратура перешла в режим вентиляции легких воздухом с недостаточной концентрацией кислорода.
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 07:05
В новосибирском селе восьмилетний мальчик умер после урока физкультуры
 
Распространение коронавирусаКислородПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ростовская областьКоронавирусы
 
 
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