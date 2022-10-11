18:38 11.10.2022 (обновлено: 18:50 11.10.2022)
Суд прекратил дело о перебоях с кислородом в ростовской больнице
Суд прекратил дело о перебоях с кислородом в ростовской больнице из-за срока давности
Молоток судьи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону прекратил дело о перебоях с медицинским кислородом в городской больнице №20 в 2020 году из-за истечения срока давности, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
"Суд постановил прекратить производство по уголовному делу и уголовное преследование в отношении Анны Коленовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ..., в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - сказал представитель судов.
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В конце октября 2020 года в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20, на базе которой был развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной.
В середине сентября текущего года в суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении заместителя главного врача городской больницы №20 города Ростова-на- Дону по технике и хозяйственной части Анны Коленовой. Ей инкриминировалась статья УК РФ "халатность". Согласно обвинительному заключению, в обязанности Коленовой входило обеспечение бесперебойного снабжения госпиталя медицинским кислородом. При этом она "не проконтролировала своевременность предоставления поставщикам заявок заказчика на поставку кислорода в необходимом объеме", в результате вечером 11 октября 2020 года в системе централизованной подачи кислорода понизилось давление, а позже полностью прекратилось на 40 минут. Дыхательная аппаратура перешла в режим вентиляции легких воздухом с недостаточной концентрацией кислорода.