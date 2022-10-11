В Хмельницком более половины жителей остались без света
Мэр Симчишин сообщил, что более 50 процентов жителей Хмельницкого остались без света
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более половины города Хмельницкий осталось без света во вторник, сообщил мэр города Александр Симчишин.
"Предварительно из-за перегрузки исчезло напряжение на объектах в части Хмельницкой области, в том числе от них запитана часть Хмельницкого. Ориентировочно более 50% потребителей на данный момент без электричества. Энергетики срочно выясняют причины и проводят соответствующие работы", - написал Симчишин в своем Telegram-канале.
10 октября, 13:12ИнфографикаУдары по объектам инфраструктуры Украины
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.