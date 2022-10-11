Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницком более половины жителей остались без света - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/khmelnitskiy-1823225896.html
В Хмельницком более половины жителей остались без света
В Хмельницком более половины жителей остались без света - РИА Новости, 11.10.2022
В Хмельницком более половины жителей остались без света
Более половины города Хмельницкий осталось без света во вторник, сообщил мэр города Александр Симчишин. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:05
2022-10-11T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир путин
украина
россия
вооруженные силы рф
хмельницкий (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710773_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_d02e3d3733aba2bc296bc14f3e72b3d6.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более половины города Хмельницкий осталось без света во вторник, сообщил мэр города Александр Симчишин."Предварительно из-за перегрузки исчезло напряжение на объектах в части Хмельницкой области, в том числе от них запитана часть Хмельницкого. Ориентировочно более 50% потребителей на данный момент без электричества. Энергетики срочно выясняют причины и проводят соответствующие работы", - написал Симчишин в своем Telegram-канале.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
хмельницкий (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710773_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_f34b757c79c082752882fc9bc87177c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы рф, хмельницкий (город), украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Путин, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Хмельницкий (город), Украинская железная дорога
20:05 11.10.2022
 
В Хмельницком более половины жителей остались без света

Мэр Симчишин сообщил, что более 50 процентов жителей Хмельницкого остались без света

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более половины города Хмельницкий осталось без света во вторник, сообщил мэр города Александр Симчишин.
"Предварительно из-за перегрузки исчезло напряжение на объектах в части Хмельницкой области, в том числе от них запитана часть Хмельницкого. Ориентировочно более 50% потребителей на данный момент без электричества. Энергетики срочно выясняют причины и проводят соответствующие работы", - написал Симчишин в своем Telegram-канале.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ПутинУкраинаРоссияВооруженные силы РФХмельницкий (город)Украинская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала