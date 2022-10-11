https://ria.ru/20221011/khmelnitskiy-1823039845.html

Жителей Хмельницкого предупредили о веерных отключениях электроснабжения

Жителей Хмельницкого предупредили о веерных отключениях электроснабжения - РИА Новости, 11.10.2022

Жителей Хмельницкого предупредили о веерных отключениях электроснабжения

Глава Хмельницкой обладминистрации (ОВА) Сергей Гамалий сообщил, что из-за повреждения электроподстанции в Хмельницком возможны веерные отключения... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:45

2022-10-11T11:45

2022-10-11T11:45

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Хмельницкой обладминистрации (ОВА) Сергей Гамалий сообщил, что из-за повреждения электроподстанции в Хмельницком возможны веерные отключения электроснабжения на два часа по графику."В Хмельницком районе и части города Хмельницкого возможны веерные отключения электроснабжения. Как уже сообщалось, вчера в результате попадания ракет была повреждена электроподстанция, что привело к отключению электроснабжения города Хмельницкого и сел Хмельницкой территориальной общины", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.По его словам, по состоянию на 8.00 вторника электроснабжение возобновлено на 100%, однако для обеспечения стабильной работы энергосистемы и недопущения аварийных отключений объектов критической инфраструктуры энергетики будут осуществлять "веерные отключения потребителей" – по графику, на два часа для 15% потребителей.Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хмельницкий (город), украина