Жителей Хмельницкого предупредили о веерных отключениях электроснабжения
Глава области Гамалий предупредил о веерных отключениях электроснабжения в Хмельницком
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Хмельницкой обладминистрации (ОВА) Сергей Гамалий сообщил, что из-за повреждения электроподстанции в Хмельницком возможны веерные отключения электроснабжения на два часа по графику.
"В Хмельницком районе и части города Хмельницкого возможны веерные отключения электроснабжения. Как уже сообщалось, вчера в результате попадания ракет была повреждена электроподстанция, что привело к отключению электроснабжения города Хмельницкого и сел Хмельницкой территориальной общины", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.
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По его словам, по состоянию на 8.00 вторника электроснабжение возобновлено на 100%, однако для обеспечения стабильной работы энергосистемы и недопущения аварийных отключений объектов критической инфраструктуры энергетики будут осуществлять "веерные отключения потребителей" – по графику, на два часа для 15% потребителей.
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