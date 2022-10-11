https://ria.ru/20221011/khischenie-1823005470.html

Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей

Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей - РИА Новости, 11.10.2022

Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей

Бывший бухгалтер одного из вузов Хабаровска подозревается в хищении свыше 3 миллионов рублей из бюджета учреждения, которые она в течение шести лет в качестве... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:04

2022-10-11T10:04

2022-10-11T10:04

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хабаровский край

хабаровск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Бывший бухгалтер одного из вузов Хабаровска подозревается в хищении свыше 3 миллионов рублей из бюджета учреждения, которые она в течение шести лет в качестве стипендии перечисляла на счета подставных студентов, сообщает УМВД РФ по Хабаровскому краю во вторник.Расследование начали после того, как в ходе ревизии в вузе выявили крупную недостачу. Полицейские установили, что к хищению причастна 62-летняя пенсионерка, бывшая бухгалтер, работавшая в университете с апреля 2017 по май 2022 года."Фигурантка на протяжении практически шести лет переводила стипендии на свой счет и счета своей дочери и знакомого, не обучающихся в вузе… В документах, предоставляемых в банк для начисления стипендий, вносила в списки фамилии и реквизиты родственницы, приятеля или свои. О том, что перечисление денежных средств незаконно, кроме злоумышленницы никто не знал", - говорится в релизе.Каждый месяц на карту одного или нескольких подставных студентов поступало от 40 до 50 тысяч рублей. По данным полиции, женщина обналичивала деньги и тратила их на собственные нужды.Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. Она возместила пока 130 тысяч рублей причиненного ущерба.

https://ria.ru/20220922/khischenie-1818654874.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, хабаровский край, хабаровск, происшествия