https://ria.ru/20221011/khischenie-1823005470.html
Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей
Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей - РИА Новости, 11.10.2022
Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей
Бывший бухгалтер одного из вузов Хабаровска подозревается в хищении свыше 3 миллионов рублей из бюджета учреждения, которые она в течение шести лет в качестве... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:04
2022-10-11T10:04
2022-10-11T10:04
россия
хабаровский край
хабаровск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Бывший бухгалтер одного из вузов Хабаровска подозревается в хищении свыше 3 миллионов рублей из бюджета учреждения, которые она в течение шести лет в качестве стипендии перечисляла на счета подставных студентов, сообщает УМВД РФ по Хабаровскому краю во вторник.Расследование начали после того, как в ходе ревизии в вузе выявили крупную недостачу. Полицейские установили, что к хищению причастна 62-летняя пенсионерка, бывшая бухгалтер, работавшая в университете с апреля 2017 по май 2022 года."Фигурантка на протяжении практически шести лет переводила стипендии на свой счет и счета своей дочери и знакомого, не обучающихся в вузе… В документах, предоставляемых в банк для начисления стипендий, вносила в списки фамилии и реквизиты родственницы, приятеля или свои. О том, что перечисление денежных средств незаконно, кроме злоумышленницы никто не знал", - говорится в релизе.Каждый месяц на карту одного или нескольких подставных студентов поступало от 40 до 50 тысяч рублей. По данным полиции, женщина обналичивала деньги и тратила их на собственные нужды.Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. Она возместила пока 130 тысяч рублей причиненного ущерба.
https://ria.ru/20220922/khischenie-1818654874.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хабаровский край, хабаровск, происшествия
Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Происшествия
Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей
В хабаровском вузе вскрыли аферу с подставными студентами на три миллиона рублей
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости.
Бывший бухгалтер одного из вузов Хабаровска подозревается в хищении свыше 3 миллионов рублей из бюджета учреждения, которые она в течение шести лет в качестве стипендии перечисляла на счета подставных студентов, сообщает
УМВД РФ по Хабаровскому краю во вторник.
Расследование начали после того, как в ходе ревизии в вузе выявили крупную недостачу. Полицейские установили, что к хищению причастна 62-летняя пенсионерка, бывшая бухгалтер, работавшая в университете с апреля 2017 по май 2022 года.
"Фигурантка на протяжении практически шести лет переводила стипендии на свой счет и счета своей дочери и знакомого, не обучающихся в вузе… В документах, предоставляемых в банк для начисления стипендий, вносила в списки фамилии и реквизиты родственницы, приятеля или свои. О том, что перечисление денежных средств незаконно, кроме злоумышленницы никто не знал", - говорится в релизе.
Каждый месяц на карту одного или нескольких подставных студентов поступало от 40 до 50 тысяч рублей. По данным полиции, женщина обналичивала деньги и тратила их на собственные нужды.
Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. Она возместила пока 130 тысяч рублей причиненного ущерба.