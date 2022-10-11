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Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей - РИА Новости, 11.10.2022
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Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей
Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей - РИА Новости, 11.10.2022
Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей
Бывший бухгалтер одного из вузов Хабаровска подозревается в хищении свыше 3 миллионов рублей из бюджета учреждения, которые она в течение шести лет в качестве... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:04
2022-10-11T10:04
россия
хабаровский край
хабаровск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Бывший бухгалтер одного из вузов Хабаровска подозревается в хищении свыше 3 миллионов рублей из бюджета учреждения, которые она в течение шести лет в качестве стипендии перечисляла на счета подставных студентов, сообщает УМВД РФ по Хабаровскому краю во вторник.Расследование начали после того, как в ходе ревизии в вузе выявили крупную недостачу. Полицейские установили, что к хищению причастна 62-летняя пенсионерка, бывшая бухгалтер, работавшая в университете с апреля 2017 по май 2022 года."Фигурантка на протяжении практически шести лет переводила стипендии на свой счет и счета своей дочери и знакомого, не обучающихся в вузе… В документах, предоставляемых в банк для начисления стипендий, вносила в списки фамилии и реквизиты родственницы, приятеля или свои. О том, что перечисление денежных средств незаконно, кроме злоумышленницы никто не знал", - говорится в релизе.Каждый месяц на карту одного или нескольких подставных студентов поступало от 40 до 50 тысяч рублей. По данным полиции, женщина обналичивала деньги и тратила их на собственные нужды.Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. Она возместила пока 130 тысяч рублей причиненного ущерба.
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россия, хабаровский край, хабаровск, происшествия
Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Происшествия
10:04 11.10.2022
 
Бухгалтера хабаровского вуза заподозрили в хищении трех миллионов рублей

В хабаровском вузе вскрыли аферу с подставными студентами на три миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Бывший бухгалтер одного из вузов Хабаровска подозревается в хищении свыше 3 миллионов рублей из бюджета учреждения, которые она в течение шести лет в качестве стипендии перечисляла на счета подставных студентов, сообщает УМВД РФ по Хабаровскому краю во вторник.
Расследование начали после того, как в ходе ревизии в вузе выявили крупную недостачу. Полицейские установили, что к хищению причастна 62-летняя пенсионерка, бывшая бухгалтер, работавшая в университете с апреля 2017 по май 2022 года.
"Фигурантка на протяжении практически шести лет переводила стипендии на свой счет и счета своей дочери и знакомого, не обучающихся в вузе… В документах, предоставляемых в банк для начисления стипендий, вносила в списки фамилии и реквизиты родственницы, приятеля или свои. О том, что перечисление денежных средств незаконно, кроме злоумышленницы никто не знал", - говорится в релизе.
Каждый месяц на карту одного или нескольких подставных студентов поступало от 40 до 50 тысяч рублей. По данным полиции, женщина обналичивала деньги и тратила их на собственные нужды.
Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. Она возместила пока 130 тысяч рублей причиненного ущерба.
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