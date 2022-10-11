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В Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 11.10.2022
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В Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать оборону
В Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 11.10.2022
В Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать оборону
Украинские войска вновь безуспешно попытались прорвать линию обороны Херсона, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:51
2022-10-11T10:47
херсонская область
херсон
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинские войска вновь безуспешно попытались прорвать линию обороны Херсона, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram.Корреспондент РИА Новости минувшим вечером сообщал, что в городе прогремели около десяти взрывов, предположительно сработала система противовоздушной обороны. Позднее представитель экстренных служб уточнил, что в районе Антоновского моста упали две ракеты, четыре снаряда удалось сбить. Жертв нет.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров построили в 1985 году. До этого времени автотранспорт мог попасть на левый берег Днепра паромом либо по плотине Каховской ГЭС. Ширина Антоновского моста 25 метров, он состоит из 30 пролетов. Украинские войска регулярно обстреливают сооружение из американских систем HIMARS. Сейчас мост в аварийном состоянии, проезд по нему закрыт. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, как только вооруженные силы отодвинут линию фронта, власти быстро восстановят Антоновский мост.
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херсонская область , херсон, кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Херсонская область , Херсон, Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
09:51 11.10.2022 (обновлено: 10:47 11.10.2022)
 
В Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать оборону

Стремоусов: ПВО отразила попытку удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Херсонской области
Военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинские войска вновь безуспешно попытались прорвать линию обороны Херсона, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram.

"В Херсоне все спокойно. Все ночные попытки прорваться или прорвать линию обороны в направлении Херсона, как всегда, отбиты. Попытка нанести ракетный удар по Антоновскому мосту также была отражена системами ПВО", — заявил он в опубликованном видео.

Корреспондент РИА Новости минувшим вечером сообщал, что в городе прогремели около десяти взрывов, предположительно сработала система противовоздушной обороны. Позднее представитель экстренных служб уточнил, что в районе Антоновского моста упали две ракеты, четыре снаряда удалось сбить. Жертв нет.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров построили в 1985 году. До этого времени автотранспорт мог попасть на левый берег Днепра паромом либо по плотине Каховской ГЭС. Ширина Антоновского моста 25 метров, он состоит из 30 пролетов. Украинские войска регулярно обстреливают сооружение из американских систем HIMARS. Сейчас мост в аварийном состоянии, проезд по нему закрыт. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, как только вооруженные силы отодвинут линию фронта, власти быстро восстановят Антоновский мост.
Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 22:52В мире
Две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне
 
Херсонская областьХерсонКирилл СтремоусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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