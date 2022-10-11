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Воспитанники детских домов из Херсонской области приехали в Анапу - РИА Новости, 11.10.2022
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Воспитанники детских домов из Херсонской области приехали в Анапу
Воспитанники детских домов из Херсонской области приехали в Анапу - РИА Новости, 11.10.2022
Воспитанники детских домов из Херсонской области приехали в Анапу
Воспитанники детских домов из Херсонской области прибыли в Анапу для отдыха в местных санаториях, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:45
2022-10-11T12:09
херсонская область
анапа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
здоровье - общество
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КРАСНОДАР/МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Воспитанники детских домов из Херсонской области прибыли в Анапу для отдыха в местных санаториях, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Первый поезд с жителями Херсонской области прибыл в Анапский район Краснодарского края. Большая часть из них – дети, в том числе из детских домов", - сказал собеседник агентства.По его словам, к работе по приему детей подключились волонтеры национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям."Все приехавшие будут размещены в санаториях и обеспечены всем необходимым на время своего пребывания, об этом позаботятся власти региона", - резюмировал собеседник агентства.Как добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края, этим поездом из Крыма в Анапу приехали более 500 жителей Херсонской области.Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщал, что власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями и пожилых на отдых на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край.
https://ria.ru/20221001/deti-1820921080.html
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херсонская область , анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, здоровье - общество
Херсонская область , Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Здоровье - Общество
09:45 11.10.2022 (обновлено: 12:09 11.10.2022)
 
Воспитанники детских домов из Херсонской области приехали в Анапу

Воспитанники детдомов из Херсонской области приехали в Анапу для отдыха в санаториях

© Фото : МЧС РоссииВоспитанники детских домов из Херсонской области приехали в Анапу
Воспитанники детских домов из Херсонской области приехали в Анапу - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : МЧС России
Воспитанники детских домов из Херсонской области приехали в Анапу
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КРАСНОДАР/МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Воспитанники детских домов из Херсонской области прибыли в Анапу для отдыха в местных санаториях, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Первый поезд с жителями Херсонской области прибыл в Анапский район Краснодарского края. Большая часть из них – дети, в том числе из детских домов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к работе по приему детей подключились волонтеры национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
"Все приехавшие будут размещены в санаториях и обеспечены всем необходимым на время своего пребывания, об этом позаботятся власти региона", - резюмировал собеседник агентства.
Как добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края, этим поездом из Крыма в Анапу приехали более 500 жителей Херсонской области.
Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщал, что власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями и пожилых на отдых на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край.
Дети из ДНР и ЛНР посетили Российскую государственную детскую библиотеку - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 23:39
Дети из ДНР и ЛНР посетили Российскую государственную детскую библиотеку
 
Херсонская областьАнапаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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