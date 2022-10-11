https://ria.ru/20221011/khamas-1823242585.html
Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС"
Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС" - РИА Новости, 11.10.2022
Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС"
Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС", пытавшийся проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T21:50
2022-10-11T21:50
2022-10-11T21:50
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израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС", пытавшийся проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии."Некоторое время назад солдаты армии обороны Израиля засекли беспилотник, принадлежащий террористической организации "ХАМАС", который пытался проникнуть на территорию Израиля через забор безопасности из северной части сектора Газа", - говорится в сообщении.Беспилотник находился под наблюдением армии Израиля на протяжении всего инцидента и не пересекал территорию Израиля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, израиль
Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС"
В Израиле сбили беспилотник движения "ХАМАС", пытавшийся проникнуть на территорию страны
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС", пытавшийся проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.
"Некоторое время назад солдаты армии обороны Израиля засекли беспилотник, принадлежащий террористической организации "ХАМАС", который пытался проникнуть на территорию Израиля через забор безопасности из северной части сектора Газа", - говорится в сообщении.
Беспилотник находился под наблюдением армии Израиля на протяжении всего инцидента и не пересекал территорию Израиля.