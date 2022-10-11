https://ria.ru/20221011/khamas-1823242585.html

Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС"

Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС" - РИА Новости, 11.10.2022

Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС"

Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС", пытавшийся проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:50

2022-10-11T21:50

2022-10-11T21:50

в мире

хамас

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102040/02/1020400237_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f7322001cd72878e396ad02e399cb70c.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Израильские военные сбили беспилотник движения "ХАМАС", пытавшийся проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии."Некоторое время назад солдаты армии обороны Израиля засекли беспилотник, принадлежащий террористической организации "ХАМАС", который пытался проникнуть на территорию Израиля через забор безопасности из северной части сектора Газа", - говорится в сообщении.Беспилотник находился под наблюдением армии Израиля на протяжении всего инцидента и не пересекал территорию Израиля.

https://ria.ru/20221011/livan-1823038680.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, хамас, израиль