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НАК обсудил вопрос защиты транспортного перехода через Керченский пролив - РИА Новости, 11.10.2022
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НАК обсудил вопрос защиты транспортного перехода через Керченский пролив
НАК обсудил вопрос защиты транспортного перехода через Керченский пролив - РИА Новости, 11.10.2022
НАК обсудил вопрос защиты транспортного перехода через Керченский пролив
На заседании Национального антитеррористического комитета рассмотрены вопросы повышения уровня защищенности объектов транспортного перехода через Керченский... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:47
2022-10-11T12:54
керченский пролив
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На заседании Национального антитеррористического комитета рассмотрены вопросы повышения уровня защищенности объектов транспортного перехода через Керченский пролив, сообщили в информационном центре НАК."Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Бортникова состоялось заседание НАК. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности транспортного перехода "Краснодарский край – Крым", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии, проходившем в формате видеоконференции, приняли участие члены НАК - руководители федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и специальных служб."В ходе обсуждения выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода", - добавляется в сообщении.
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керченский пролив, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Керченский пролив, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
12:47 11.10.2022 (обновлено: 12:54 11.10.2022)
 
НАК обсудил вопрос защиты транспортного перехода через Керченский пролив

НАК на заседании обсудил вопрос защиты транспортного перехода через Керченский пролив

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На заседании Национального антитеррористического комитета рассмотрены вопросы повышения уровня защищенности объектов транспортного перехода через Керченский пролив, сообщили в информационном центре НАК.
"Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Бортникова состоялось заседание НАК. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности транспортного перехода "Краснодарский край – Крым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии, проходившем в формате видеоконференции, приняли участие члены НАК - руководители федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и специальных служб.
"В ходе обсуждения выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКерченский проливНациональный антитеррористический комитет РФЧП на Крымском мостуБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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