https://ria.ru/20221011/kerch-1823070776.html

НАК обсудил вопрос защиты транспортного перехода через Керченский пролив

НАК обсудил вопрос защиты транспортного перехода через Керченский пролив - РИА Новости, 11.10.2022

НАК обсудил вопрос защиты транспортного перехода через Керченский пролив

На заседании Национального антитеррористического комитета рассмотрены вопросы повышения уровня защищенности объектов транспортного перехода через Керченский... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:47

2022-10-11T12:47

2022-10-11T12:54

керченский пролив

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

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безопасность

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россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На заседании Национального антитеррористического комитета рассмотрены вопросы повышения уровня защищенности объектов транспортного перехода через Керченский пролив, сообщили в информационном центре НАК."Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Бортникова состоялось заседание НАК. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности транспортного перехода "Краснодарский край – Крым", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии, проходившем в формате видеоконференции, приняли участие члены НАК - руководители федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и специальных служб."В ходе обсуждения выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода", - добавляется в сообщении.

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керченский пролив

россия

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Кирилл Волков

керченский пролив, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия