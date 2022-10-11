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На Керченской переправе запустят три дополнительных парома - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/kerch-1823022255.html
На Керченской переправе запустят три дополнительных парома
На Керченской переправе запустят три дополнительных парома - РИА Новости, 11.10.2022
На Керченской переправе запустят три дополнительных парома
Прибытие трех железнодорожных паромов ожидается в ближайшее время на керченской переправе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:07
2022-10-11T11:25
чп на крымском мосту
специальная военная операция на украине
общество
краснодарский край
керченский пролив
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Прибытие трех железнодорожных паромов ожидается в ближайшее время на керченской переправе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Ранее сообщалось о четырех работающих паромах."По состоянию на утро 11 октября на керченской паромной переправе работают четыре парома: паром "Керченский-2" перевозит грузовики средних размеров массой до 3,5 тонн; паром "Лаврентий" - большегрузы и пассажирские автобусы; паром "Ейск" – малотоннажные автомобили; паром "Мария" – крупнотоннажные автомобили. В ближайшее время ожидается прибытие еще трех железнодорожных паромов", - говорится в сообщении.Кроме паромов на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.
https://ria.ru/20221009/marshrut-1822642098.html
краснодарский край
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чп на крымском мосту, общество, краснодарский край, керченский пролив
ЧП на Крымском мосту, Специальная военная операция на Украине, Общество, Краснодарский край, Керченский пролив
11:07 11.10.2022 (обновлено: 11:25 11.10.2022)
 
На Керченской переправе запустят три дополнительных парома

Власти Кубани анонсировали запуск трех железнодорожных паромов на Керченской переправе

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Прибытие трех железнодорожных паромов ожидается в ближайшее время на керченской переправе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее сообщалось о четырех работающих паромах.
"По состоянию на утро 11 октября на керченской паромной переправе работают четыре парома: паром "Керченский-2" перевозит грузовики средних размеров массой до 3,5 тонн; паром "Лаврентий" - большегрузы и пассажирские автобусы; паром "Ейск" – малотоннажные автомобили; паром "Мария" – крупнотоннажные автомобили. В ближайшее время ожидается прибытие еще трех железнодорожных паромов", - говорится в сообщении.
Кроме паромов на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.
Грузовые автомобили на пароме в порту Крым на Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 19:16
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Специальная военная операция на УкраинеЧП на Крымском мостуОбществоКраснодарский крайКерченский пролив
 
 
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