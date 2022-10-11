https://ria.ru/20221011/kerch-1823022255.html

На Керченской переправе запустят три дополнительных парома

На Керченской переправе запустят три дополнительных парома - РИА Новости, 11.10.2022

На Керченской переправе запустят три дополнительных парома

Прибытие трех железнодорожных паромов ожидается в ближайшее время на керченской переправе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:07

2022-10-11T11:07

2022-10-11T11:25

чп на крымском мосту

специальная военная операция на украине

общество

краснодарский край

керченский пролив

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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Прибытие трех железнодорожных паромов ожидается в ближайшее время на керченской переправе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Ранее сообщалось о четырех работающих паромах."По состоянию на утро 11 октября на керченской паромной переправе работают четыре парома: паром "Керченский-2" перевозит грузовики средних размеров массой до 3,5 тонн; паром "Лаврентий" - большегрузы и пассажирские автобусы; паром "Ейск" – малотоннажные автомобили; паром "Мария" – крупнотоннажные автомобили. В ближайшее время ожидается прибытие еще трех железнодорожных паромов", - говорится в сообщении.Кроме паромов на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.

https://ria.ru/20221009/marshrut-1822642098.html

краснодарский край

керченский пролив

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Кирилл Волков

чп на крымском мосту, общество, краснодарский край, керченский пролив