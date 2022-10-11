https://ria.ru/20221011/kazn-1823137685.html

МИД Франции не прокомментировал видео с казнью мирных жителей под Купянском

МИД Франции не прокомментировал видео с казнью мирных жителей под Купянском - РИА Новости, 11.10.2022

МИД Франции не прокомментировал видео с казнью мирных жителей под Купянском

МИД Франции отказался во вторник комментировать видео с убийствами мирных жителей под Купянском. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:36

2022-10-11T15:36

2022-10-11T15:36

александр бастрыкин

россия

харьковская область

следственный комитет россии (ск рф)

мид франции‎

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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. МИД Франции отказался во вторник комментировать видео с убийствами мирных жителей под Купянском.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей. В сообщении в Telegram-канале СК РФ отмечалось, что бывший командир нацбатальона "Азов" (организация запрещена в РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие. В сообщении СК РФ подчеркивалось, что обстановка в видео свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем украинских войск. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима, отмечалось в сообщении СК."У нас нет комментариев на этот счет", - заявил на брифинге представитель французского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию.

https://ria.ru/20221010/kupyansk-1822919777.html

россия

харьковская область

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александр бастрыкин, россия, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), мид франции‎