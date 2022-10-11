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Канада пришлет в Польшу сорок военных инженеров для обучения украинцев - РИА Новости, 11.10.2022
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Канада пришлет в Польшу сорок военных инженеров для обучения украинцев
Канада пришлет в Польшу сорок военных инженеров для обучения украинцев - РИА Новости, 11.10.2022
Канада пришлет в Польшу сорок военных инженеров для обучения украинцев
Канада направит в Польшу 40 военнослужащих инженерных войск для обучения украинских военных, сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:42
2022-10-11T15:42
в мире
анита ананд
владимир путин
донбасс
польша
канада
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ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Канада направит в Польшу 40 военнослужащих инженерных войск для обучения украинских военных, сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд журналистам в Варшаве."В течении нескольких недель Канада вышлет в Польшу 40 военных инженеров, которые помогут в обучении украинцев", - сказала Ананж."Она пояснила, что речь идет "о возможностях разминирования территорий, а также возможностях рекогносцировки и идентификации взрывных устройств".Кроме того, по словам канадского министра, украинские военные "получат новые возможности, которые усилят их оперативный потенциал, чтобы они могли его использовать в ходе операции по отбитию территорий, занятых Россией".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221010/pvo-1822790709.html
https://ria.ru/20221011/polsha-1823076426.html
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в мире, анита ананд, владимир путин, донбасс, польша, канада
В мире, Анита Ананд, Владимир Путин, Донбасс, Польша, Канада
15:42 11.10.2022
 
Канада пришлет в Польшу сорок военных инженеров для обучения украинцев

Министр обороны Канады: в Польшу отправят сорок военных инженеров для обучения украинцев

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Канада направит в Польшу 40 военнослужащих инженерных войск для обучения украинских военных, сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд журналистам в Варшаве.
"В течении нескольких недель Канада вышлет в Польшу 40 военных инженеров, которые помогут в обучении украинцев", - сказала Ананж.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 13:46
Кулеба обсудил с главой МИД Канады поставки систем ПВО и ПРО
"Она пояснила, что речь идет "о возможностях разминирования территорий, а также возможностях рекогносцировки и идентификации взрывных устройств".
Кроме того, по словам канадского министра, украинские военные "получат новые возможности, которые усилят их оперативный потенциал, чтобы они могли его использовать в ходе операции по отбитию территорий, занятых Россией".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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В миреАнита АнандВладимир ПутинДонбассПольшаКанада
 
 
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