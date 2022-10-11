https://ria.ru/20221011/kanada-1823139984.html

Канада пришлет в Польшу сорок военных инженеров для обучения украинцев

Канада пришлет в Польшу сорок военных инженеров для обучения украинцев - РИА Новости, 11.10.2022

Канада пришлет в Польшу сорок военных инженеров для обучения украинцев

Канада направит в Польшу 40 военнослужащих инженерных войск для обучения украинских военных, сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:42

2022-10-11T15:42

2022-10-11T15:42

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анита ананд

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ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Канада направит в Польшу 40 военнослужащих инженерных войск для обучения украинских военных, сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд журналистам в Варшаве."В течении нескольких недель Канада вышлет в Польшу 40 военных инженеров, которые помогут в обучении украинцев", - сказала Ананж."Она пояснила, что речь идет "о возможностях разминирования территорий, а также возможностях рекогносцировки и идентификации взрывных устройств".Кроме того, по словам канадского министра, украинские военные "получат новые возможности, которые усилят их оперативный потенциал, чтобы они могли его использовать в ходе операции по отбитию территорий, занятых Россией".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221010/pvo-1822790709.html

https://ria.ru/20221011/polsha-1823076426.html

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в мире, анита ананд, владимир путин, донбасс, польша, канада