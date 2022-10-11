https://ria.ru/20221011/ivanovo-1823222616.html
СК выяснит обстоятельства повреждения Вечного огня в Иваново
СК выяснит обстоятельства повреждения Вечного огня в Иваново - РИА Новости, 11.10.2022
СК выяснит обстоятельства повреждения Вечного огня в Иваново
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил региональным следователям доложить об обстоятельствах повреждения мемориала и осквернения Вечного огня в Иваново,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:47
2022-10-11T19:47
2022-10-11T20:15
происшествия
александр бастрыкин
россия
иваново
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил региональным следователям доложить об обстоятельствах повреждения мемориала и осквернения Вечного огня в Иваново, сообщает СК РФ.Ранее сообщалось, что 38-летняя пьяная женщина вылила воду из бутылки в чашу Вечного огня мемориала "Памятник Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов" в Иваново и "повредила элемент мемориального сооружения, обеспечивающий постоянное горение огня", ее задержали. Женщине предъявлено обвинение, вину она признала."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ивановской области Василевичу К.И. доложить об обстоятельствах осквернения Вечного огня мемориала "Памятник Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов", - информирует ведомство в своем Telegram-канале.Отмечается, что ход проверки будет поставлен на контроль в СК РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, россия, иваново, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Иваново, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
19:47 11.10.2022 (обновлено: 20:15 11.10.2022)
СК выяснит обстоятельства повреждения Вечного огня в Иваново
Глава СК Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах повреждения Вечного огня в Иваново