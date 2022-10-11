https://ria.ru/20221011/it-1823121447.html

Российские IT-компании представили свои решения на GITEX в Дубае

Российские IT-компании представили свои решения на GITEX в Дубае - РИА Новости, 11.10.2022

Российские IT-компании представили свои решения на GITEX в Дубае

Международная выставка IT-технологий GITEX открылась 10 октября в Дубае, в этом году коллективная экспозиция под брендом Made in Russia, в которой принимает... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:49

2022-10-11T14:49

2022-10-11T15:15

экономика

технологии

дубай

бахрейн

саудовская аравия

россия

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Международная выставка IT-технологий GITEX открылась 10 октября в Дубае, в этом году коллективная экспозиция под брендом Made in Russia, в которой принимает участие 31 компания, стала одной из крупнейших на выставке, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Российские компании представляют на GITEX решения в области информационной безопасности и ликвидации киберугроз, цифровизации медицинской деятельности, ПО для различных отраслей промышленности и сферы услуг, а также оборудование для телеметрии и диспетчеризации, вендинга и построения телекоммуникационных сетей", - сообщает центр.За первый день выставки российские компании провели более 80 b2b-встреч. Впереди еще 4 рабочих дня, в ходе которых компании проведут двусторонние b2b-переговоры с потенциальными партнерами со всего мира, а также многосторонние переговоры с компаниями из Бахрейна и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20221011/mintsifry-1822992141.html

дубай

бахрейн

саудовская аравия

россия

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экономика, технологии, дубай, бахрейн, саудовская аравия, россия, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), в мире