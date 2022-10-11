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Иран расширил мощности обогащения урана в Натанзе, сообщили в МАГАТЭ - РИА Новости, 11.10.2022
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Иран расширил мощности обогащения урана в Натанзе, сообщили в МАГАТЭ
Иран расширил мощности обогащения урана в Натанзе, сообщили в МАГАТЭ - РИА Новости, 11.10.2022
Иран расширил мощности обогащения урана в Натанзе, сообщили в МАГАТЭ
Иран начал применение третьего каскада модифицированных центрифуг IR-6 для обогащения урана на подземном объекте в Натанзе, передает агентство Рейтер со ссылкой РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T02:07
2022-10-11T03:52
в мире
цены на нефть
иран
сша
магатэ
евросоюз
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Иран начал применение третьего каскада модифицированных центрифуг IR-6 для обогащения урана на подземном объекте в Натанзе, передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ.МАГАТЭ добавляет, что Иран проинформировал агентство о намерении добавить еще три каскада центрифуг IR-2m к 12 уже запланированным, установка двух из которых уже началась.Кроме того, как заявили в организации, с конца августа Иран завершил установку еще одного каскада центрифуг IR-4 и шесть каскадов IR-2m.СМИ со ссылкой на МАГАТЭ 31 августа сообщали, что Иран начал обогащать уран уже на втором из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе. За несколько дней до этого сообщалось о начале обогащения на подземном объекте с использованием первого из трех каскадов центрифуг IR-6.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается.
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в мире, цены на нефть, иран, сша, магатэ, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Цены на нефть, Иран, США, МАГАТЭ, Евросоюз, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
02:07 11.10.2022 (обновлено: 03:52 11.10.2022)
 
Иран расширил мощности обогащения урана в Натанзе, сообщили в МАГАТЭ

МАГАТЭ: Иран начал использовать 3-й каскад центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Иран начал применение третьего каскада модифицированных центрифуг IR-6 для обогащения урана на подземном объекте в Натанзе, передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ.
МАГАТЭ добавляет, что Иран проинформировал агентство о намерении добавить еще три каскада центрифуг IR-2m к 12 уже запланированным, установка двух из которых уже началась.
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Кроме того, как заявили в организации, с конца августа Иран завершил установку еще одного каскада центрифуг IR-4 и шесть каскадов IR-2m.
СМИ со ссылкой на МАГАТЭ 31 августа сообщали, что Иран начал обогащать уран уже на втором из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе. За несколько дней до этого сообщалось о начале обогащения на подземном объекте с использованием первого из трех каскадов центрифуг IR-6.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается.
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В миреЦены на нефтьИранСШАМАГАТЭЕвросоюзСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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