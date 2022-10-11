https://ria.ru/20221011/intsidenty-1823229158.html
МИД: Нидерланды так и не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией
МИД: Нидерланды так и не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией - РИА Новости, 11.10.2022
МИД: Нидерланды так и не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией
Власти Нидерландов за полгода не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией в стране, несмотря на многочисленные обращения России, заявила официальный... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:22
2022-10-11T20:22
2022-10-11T20:22
в мире
здоровье - общество
мария захарова
россия
нидерланды
гаага
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти Нидерландов за полгода не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией в стране, несмотря на многочисленные обращения России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что в марте неизвестный забросил на территорию консульского отдела посольства в Гааге самодельное зажигательное устройство, а позже, в том же месяце, гражданин Нидерландов в социальных сетях призывал к убийству посла и его супруги."Об обоих инцидентах незамедлительно были проинформированы нидерландские правоохранительные органы. Тогда нас заверили, что будет проведено обстоятельное расследование, а виновные понесут заслуженное наказание. В течение полугода никакой внятной реакции от голландских властей не поступало, несмотря на наши многочисленные обращения", - говорится в комментарии на сайте министерства."А на днях нам сообщили, что рассмотрение обоих происшествий прекращено: в первом случае нет возможности вычислить поджигателя (при наличии записей с камер видеонаблюдения), а во втором – имело место только "пожелание", которое, в представлении нидерландского прокурора, не является призывом к действию. Очередной пример "правосудия" по-голландски с его избирательностью и двойными стандартами", - подчеркнула Захарова.Как указала официальный представитель МИД РФ, неважно, была ли политическая подоплека в решении властей свернуть расследование или нет."Значение имеет другое – такого рода дискриминационные действия, которые можно охарактеризовать как адресная безнаказанность, поощряют тех, кто в своей ненависти к России готов преступить черту закона. Хотелось бы, чтобы Гаага, именующая себя "мировой судебной столицей", была привержена закону и принципам правосудия не только на словах, но и на деле", - резюмировала она.
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823151673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, мария захарова, россия, нидерланды, гаага
В мире, Здоровье - Общество, Мария Захарова, Россия, Нидерланды, Гаага
МИД: Нидерланды так и не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией
Захарова: Нидерланды за полгода не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Власти Нидерландов за полгода не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией в стране, несмотря на многочисленные обращения России, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что в марте неизвестный забросил на территорию консульского отдела посольства в Гааге
самодельное зажигательное устройство, а позже, в том же месяце, гражданин Нидерландов в социальных сетях призывал к убийству посла и его супруги.
"Об обоих инцидентах незамедлительно были проинформированы нидерландские правоохранительные органы. Тогда нас заверили, что будет проведено обстоятельное расследование, а виновные понесут заслуженное наказание. В течение полугода никакой внятной реакции от голландских властей не поступало, несмотря на наши многочисленные обращения", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"А на днях нам сообщили, что рассмотрение обоих происшествий прекращено: в первом случае нет возможности вычислить поджигателя (при наличии записей с камер видеонаблюдения), а во втором – имело место только "пожелание", которое, в представлении нидерландского прокурора, не является призывом к действию. Очередной пример "правосудия" по-голландски с его избирательностью и двойными стандартами", - подчеркнула Захарова.
Как указала официальный представитель МИД РФ, неважно, была ли политическая подоплека в решении властей свернуть расследование или нет.
"Значение имеет другое – такого рода дискриминационные действия, которые можно охарактеризовать как адресная безнаказанность, поощряют тех, кто в своей ненависти к России готов преступить черту закона. Хотелось бы, чтобы Гаага, именующая себя "мировой судебной столицей", была привержена закону и принципам правосудия не только на словах, но и на деле", - резюмировала она.