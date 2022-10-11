https://ria.ru/20221011/intsidenty-1823229158.html

МИД: Нидерланды так и не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией

МИД: Нидерланды так и не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией - РИА Новости, 11.10.2022

МИД: Нидерланды так и не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией

Власти Нидерландов за полгода не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией в стране, несмотря на многочисленные обращения России, заявила официальный... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:22

2022-10-11T20:22

2022-10-11T20:22

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нидерланды

гаага

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти Нидерландов за полгода не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией в стране, несмотря на многочисленные обращения России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что в марте неизвестный забросил на территорию консульского отдела посольства в Гааге самодельное зажигательное устройство, а позже, в том же месяце, гражданин Нидерландов в социальных сетях призывал к убийству посла и его супруги."Об обоих инцидентах незамедлительно были проинформированы нидерландские правоохранительные органы. Тогда нас заверили, что будет проведено обстоятельное расследование, а виновные понесут заслуженное наказание. В течение полугода никакой внятной реакции от голландских властей не поступало, несмотря на наши многочисленные обращения", - говорится в комментарии на сайте министерства."А на днях нам сообщили, что рассмотрение обоих происшествий прекращено: в первом случае нет возможности вычислить поджигателя (при наличии записей с камер видеонаблюдения), а во втором – имело место только "пожелание", которое, в представлении нидерландского прокурора, не является призывом к действию. Очередной пример "правосудия" по-голландски с его избирательностью и двойными стандартами", - подчеркнула Захарова.Как указала официальный представитель МИД РФ, неважно, была ли политическая подоплека в решении властей свернуть расследование или нет."Значение имеет другое – такого рода дискриминационные действия, которые можно охарактеризовать как адресная безнаказанность, поощряют тех, кто в своей ненависти к России готов преступить черту закона. Хотелось бы, чтобы Гаага, именующая себя "мировой судебной столицей", была привержена закону и принципам правосудия не только на словах, но и на деле", - резюмировала она.

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823151673.html

https://ria.ru/20221011/posolstvo-1823169630.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, мария захарова, россия, нидерланды, гаага