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Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221011/ingalyatory-1823075211.html
Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье
Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2022
Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье
Производство медицинских ингаляторов и кислородных масок запустят в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:59
2022-10-11T12:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
солнечногорск
экономика
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Производство медицинских ингаляторов и кислородных масок запустят в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Новые производственные линии запустит компания "Основной элемент" на территории технопарка "Лыткино". Проект будет реализован при поддержке Корпорации развития Московской области. Объем инвестиций составит около 225 миллионов рублей."Новая производственная площадка в Солнечногорске, на которой в месяц будут производить до150 тысяч медицинских кислородных масок и ингаляторов, будет запущена до конца ноября2022 года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.Компания "Основной элемент" работает на рынке производства медицинских изделий с2017 года. Производства предприятия представлены в подмосковных Красногорске и Серпухове.
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московская область (подмосковье), красногорск, солнечногорск, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Солнечногорск, Экономика
12:59 11.10.2022
 

Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье
Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области /
Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Производство медицинских ингаляторов и кислородных масок запустят в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Новые производственные линии запустит компания "Основной элемент" на территории технопарка "Лыткино". Проект будет реализован при поддержке Корпорации развития Московской области. Объем инвестиций составит около 225 миллионов рублей.
"Новая производственная площадка в Солнечногорске, на которой в месяц будут производить до150 тысяч медицинских кислородных масок и ингаляторов, будет запущена до конца ноября2022 года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
Компания "Основной элемент" работает на рынке производства медицинских изделий с2017 года. Производства предприятия представлены в подмосковных Красногорске и Серпухове.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскСолнечногорскЭкономика
 
 
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