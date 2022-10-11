https://ria.ru/20221011/ingalyatory-1823075211.html
Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье
Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2022
Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье
Производство медицинских ингаляторов и кислородных масок запустят в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:59
2022-10-11T12:59
2022-10-11T12:59
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Производство медицинских ингаляторов и кислородных масок запустят в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Новые производственные линии запустит компания "Основной элемент" на территории технопарка "Лыткино". Проект будет реализован при поддержке Корпорации развития Московской области. Объем инвестиций составит около 225 миллионов рублей."Новая производственная площадка в Солнечногорске, на которой в месяц будут производить до150 тысяч медицинских кислородных масок и ингаляторов, будет запущена до конца ноября2022 года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.Компания "Основной элемент" работает на рынке производства медицинских изделий с2017 года. Производства предприятия представлены в подмосковных Красногорске и Серпухове.
https://ria.ru/20221010/proizvodstvo-1822744926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), красногорск, солнечногорск, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Солнечногорск, Экономика