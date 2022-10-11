https://ria.ru/20221011/ingalyatory-1823075211.html

Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье

Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2022

Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье

Производство медицинских ингаляторов и кислородных масок запустят в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:59

2022-10-11T12:59

2022-10-11T12:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

солнечногорск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823075327_0:210:1280:930_1920x0_80_0_0_442eac89a22ea0ecbb74ba25061cf6b2.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Производство медицинских ингаляторов и кислородных масок запустят в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Новые производственные линии запустит компания "Основной элемент" на территории технопарка "Лыткино". Проект будет реализован при поддержке Корпорации развития Московской области. Объем инвестиций составит около 225 миллионов рублей."Новая производственная площадка в Солнечногорске, на которой в месяц будут производить до150 тысяч медицинских кислородных масок и ингаляторов, будет запущена до конца ноября2022 года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.Компания "Основной элемент" работает на рынке производства медицинских изделий с2017 года. Производства предприятия представлены в подмосковных Красногорске и Серпухове.

https://ria.ru/20221010/proizvodstvo-1822744926.html

московская область (подмосковье)

красногорск

солнечногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), красногорск, солнечногорск, экономика