https://ria.ru/20221011/inflyatsiya-1823224220.html

МВФ спрогнозировал высокий уровень инфляции в Нидерландах в следующем году

МВФ спрогнозировал высокий уровень инфляции в Нидерландах в следующем году - РИА Новости, 11.10.2022

МВФ спрогнозировал высокий уровень инфляции в Нидерландах в следующем году

Инфляция в Нидерландах останется в следующем году на очень высоком уровне, а экономический рост, вероятно, замедлится, сообщает портал NL Times со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:55

2022-10-11T19:55

2022-10-11T19:55

экономика

цены на нефть

нидерланды

европа

украина

мвф

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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Инфляция в Нидерландах останется в следующем году на очень высоком уровне, а экономический рост, вероятно, замедлится, сообщает портал NL Times со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).МВФ прогнозирует, что инфляция в Нидерландах в этом году сохранится на уровне 12%, в следующем году она составит 8%, что сильно повлияет на экономику королевства.Согласно оценкам фонда, ВВП страны в текущем году вырастет на 4,5%, однако в 2023 году его рост составит лишь 0,8%.В организации считают, что нынешний энергетический кризис в Европе - не временный, а постоянный. Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша отмечает, что российская спецоперация на Украине спровоцировала "геополитическую перестройку энергоснабжения", а из-за усиления действий РФ в последнее время проблемы, связанные с энергоснабжением в Европе, могут только усугубиться.Ранее сообщалось, что потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли, по окончательной оценке, до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее.

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нидерланды

европа

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экономика, цены на нефть, нидерланды, европа, украина, мвф