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Индия изучит предложения по участию в проекте "Сахалин 1" - РИА Новости, 11.10.2022
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Индия изучит предложения по участию в проекте "Сахалин 1"
Индия изучит предложения по участию в проекте "Сахалин 1" - РИА Новости, 11.10.2022
Индия изучит предложения по участию в проекте "Сахалин 1"
Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели изучит предложения относительно своего участия и положение дел по проекту "Сахалин 1" после... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T03:46
2022-10-11T03:54
экономика
индия
россия
роснефть
exxon mobil
сахалин-1
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели изучит предложения относительно своего участия и положение дел по проекту "Сахалин 1" после передачи прав Exxon Neftegaz Limited новому российскому оператору.Президент России Владимир Путин своим указом в пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Согласно указу, иностранные участники консорциума, разрабатывающего "Сахалин 1", должны за один месяц после создания нового российского оператора проекта уведомить правительство РФ о готовности принять свои доли в новом операторе, а кабмин принять решение. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа."Мы посмотрим на то, каково положение дел, и что предлагается", - заявил Пури агентству Рейтер после встречи с представителями американских нефтяных компаний в США.Индийский министр нефти и газа также заявил, что Индия поддерживает "здоровый диалог" с Россией.Нынешний оператор проекта "Сахалин 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча газа и нефти была полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина 1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
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экономика, индия, россия, роснефть, exxon mobil, сахалин-1
Экономика, Индия, Россия, Роснефть, Exxon Mobil, Сахалин-1
03:46 11.10.2022 (обновлено: 03:54 11.10.2022)
 
Индия изучит предложения по участию в проекте "Сахалин 1"

Индия изучит ситуацию с "Сахалином 1" после передачи прав ExxonMobil оператору в России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМорская платформа "Орлан" в Охотском море
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Морская платформа "Орлан" в Охотском море. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели изучит предложения относительно своего участия и положение дел по проекту "Сахалин 1" после передачи прав Exxon Neftegaz Limited новому российскому оператору.
Президент России Владимир Путин своим указом в пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Согласно указу, иностранные участники консорциума, разрабатывающего "Сахалин 1", должны за один месяц после создания нового российского оператора проекта уведомить правительство РФ о готовности принять свои доли в новом операторе, а кабмин принять решение. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа.
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"Мы посмотрим на то, каково положение дел, и что предлагается", - заявил Пури агентству Рейтер после встречи с представителями американских нефтяных компаний в США.
Индийский министр нефти и газа также заявил, что Индия поддерживает "здоровый диалог" с Россией.
Нынешний оператор проекта "Сахалин 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча газа и нефти была полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина 1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
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ЭкономикаИндияРоссияРоснефтьExxon MobilСахалин-1
 
 
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