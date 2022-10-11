https://ria.ru/20221011/indiya-1822981114.html

Индия изучит предложения по участию в проекте "Сахалин 1"

Индия изучит предложения по участию в проекте "Сахалин 1" - РИА Новости, 11.10.2022

Индия изучит предложения по участию в проекте "Сахалин 1"

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели изучит предложения относительно своего участия и положение дел по проекту "Сахалин 1" после... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T03:46

2022-10-11T03:46

2022-10-11T03:54

экономика

индия

россия

роснефть

exxon mobil

сахалин-1

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели изучит предложения относительно своего участия и положение дел по проекту "Сахалин 1" после передачи прав Exxon Neftegaz Limited новому российскому оператору.Президент России Владимир Путин своим указом в пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Согласно указу, иностранные участники консорциума, разрабатывающего "Сахалин 1", должны за один месяц после создания нового российского оператора проекта уведомить правительство РФ о готовности принять свои доли в новом операторе, а кабмин принять решение. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа."Мы посмотрим на то, каково положение дел, и что предлагается", - заявил Пури агентству Рейтер после встречи с представителями американских нефтяных компаний в США.Индийский министр нефти и газа также заявил, что Индия поддерживает "здоровый диалог" с Россией.Нынешний оператор проекта "Сахалин 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча газа и нефти была полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина 1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

https://ria.ru/20221009/neft-1822556516.html

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экономика, индия, россия, роснефть, exxon mobil, сахалин-1