https://ria.ru/20221011/himars-1823222004.html

ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS

ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.10.2022

ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удары из РСЗО HIMARS по гражданским объектам города Токмак в Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил член главного... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:46

2022-10-11T19:46

2022-10-11T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

токмак

украинский демократический альянс за реформы (удар)

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары из РСЗО HIMARS по гражданским объектам города Токмак в Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."Сегодня около 12.00 украинские националисты нанесли артиллерийские удары по гражданским объектам в городе Токмак из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Зарегистрировано два прилета в районе Ветсанзавода. Повреждена инфраструктура. Жертв и пострадавших нет", – написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

токмак

запорожская область

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Евгения Нефедова

в мире, токмак, украинский демократический альянс за реформы (удар), владимир рогов, запорожская область