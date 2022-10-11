https://ria.ru/20221011/himars-1823222004.html
ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS
ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.10.2022
ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удары из РСЗО HIMARS по гражданским объектам города Токмак в Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил член главного... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:46
2022-10-11T19:46
2022-10-11T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
украинский демократический альянс за реформы (удар)
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары из РСЗО HIMARS по гражданским объектам города Токмак в Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."Сегодня около 12.00 украинские националисты нанесли артиллерийские удары по гражданским объектам в городе Токмак из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Зарегистрировано два прилета в районе Ветсанзавода. Повреждена инфраструктура. Жертв и пострадавших нет", – написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
токмак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токмак, украинский демократический альянс за реформы (удар), владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Владимир Рогов, Запорожская область
19:46 11.10.2022 (обновлено: 19:56 11.10.2022)
ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS
Рогов: ВСУ обстреляли гражданские объекты Токмака из HIMARS, повреждена инфраструктура