Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/himars-1823222004.html
ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS
ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.10.2022
ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удары из РСЗО HIMARS по гражданским объектам города Токмак в Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил член главного... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:46
2022-10-11T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
украинский демократический альянс за реформы (удар)
владимир рогов
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары из РСЗО HIMARS по гражданским объектам города Токмак в Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."Сегодня около 12.00 украинские националисты нанесли артиллерийские удары по гражданским объектам в городе Токмак из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Зарегистрировано два прилета в районе Ветсанзавода. Повреждена инфраструктура. Жертв и пострадавших нет", – написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
токмак
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e5f7f6b977111ced546812215ecf873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, токмак, украинский демократический альянс за реформы (удар), владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Владимир Рогов, Запорожская область
19:46 11.10.2022 (обновлено: 19:56 11.10.2022)
 
ВСУ нанесли удары по гражданским объектам Токмака из РСЗО HIMARS

Рогов: ВСУ обстреляли гражданские объекты Токмака из HIMARS, повреждена инфраструктура

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары из РСЗО HIMARS по гражданским объектам города Токмак в Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Сегодня около 12.00 украинские националисты нанесли артиллерийские удары по гражданским объектам в городе Токмак из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Зарегистрировано два прилета в районе Ветсанзавода. Повреждена инфраструктура. Жертв и пострадавших нет", – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТокмакУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Владимир РоговЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала