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Гурцкая сняла очки для новой фотосессии - РИА Новости, 11.10.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221011/gurtskaya-1823123154.html
Гурцкая сняла очки для новой фотосессии
Гурцкая сняла очки для новой фотосессии - РИА Новости, 11.10.2022
Гурцкая сняла очки для новой фотосессии
Диана Гурцкая решилась на эксперимент ради необычной фотосессии у Хвичи Кварацхелия. Артистка позволила себе яркий макияж и футуристические образы. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:28
2022-10-11T16:52
шоубиз
диана гурцкая
фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Диана Гурцкая решилась на эксперимент ради необычной фотосессии у Хвичи Кварацхелия. Артистка позволила себе яркий макияж и футуристические образы.Обычно певица никогда не появляется на публике без темных очков, в этой фотосессии она их сняла. Хвича показал Гурцкую с непривычной стороны: необычная укладка, аксессуары и наряды помогли создать дерзкий образ.Поклонники поддержали эксперимент певицы в комментариях.Ранее артистка рассказала о том, как реагирует на мемы о себе.
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диана гурцкая, фото
Шоубиз, Диана Гурцкая, Фото
16:28 11.10.2022 (обновлено: 16:52 11.10.2022)
 
Гурцкая сняла очки для новой фотосессии

Певица Диана Гурцкая сняла очки для фотосессии в необычных образах

© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichaluccaДиана Гурцкая
Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Диана Гурцкая решилась на эксперимент ради необычной фотосессии у Хвичи Кварацхелия. Артистка позволила себе яркий макияж и футуристические образы.
Обычно певица никогда не появляется на публике без темных очков, в этой фотосессии она их сняла. Хвича показал Гурцкую с непривычной стороны: необычная укладка, аксессуары и наряды помогли создать дерзкий образ.

"Все знают Диану, как нежную, искреннюю, полной любви ко всему миру. Мне хотелось показать ее иной- раскрыть совершенно другие грани, которые никто не видел. Нужна огромная смелость выйти из зоны комфорта и пойти на такой сумасшедший эксперимент", – поделился фотограф в соцсети.

© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichaluccaДиана Гурцкая
Диана Гурцкая
1 из 3
Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichaluccaДиана Гурцкая
Диана Гурцкая
2 из 3
Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichaluccaДиана Гурцкая
Диана Гурцкая
3 из 3
Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
1 из 3
Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
2 из 3
Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
3 из 3
Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
Поклонники поддержали эксперимент певицы в комментариях.

"Нежная, чувственная и, в то же время, космическая женщина", "Стильные образы, чумовой мейк и талант мастера!", "Это просто разрыв мозга и всех стереотипов!", – написали фанаты.

Ранее артистка рассказала о том, как реагирует на мемы о себе.
Певица Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 21:31Культура
Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России
 
ШоубизДиана ГурцкаяФото
 
 
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