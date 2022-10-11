https://ria.ru/20221011/gurtskaya-1823123154.html

Гурцкая сняла очки для новой фотосессии

Гурцкая сняла очки для новой фотосессии - РИА Новости, 11.10.2022

Гурцкая сняла очки для новой фотосессии

Диана Гурцкая решилась на эксперимент ради необычной фотосессии у Хвичи Кварацхелия. Артистка позволила себе яркий макияж и футуристические образы. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:28

2022-10-11T16:28

2022-10-11T16:52

шоубиз

диана гурцкая

фото

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Диана Гурцкая решилась на эксперимент ради необычной фотосессии у Хвичи Кварацхелия. Артистка позволила себе яркий макияж и футуристические образы.Обычно певица никогда не появляется на публике без темных очков, в этой фотосессии она их сняла. Хвича показал Гурцкую с непривычной стороны: необычная укладка, аксессуары и наряды помогли создать дерзкий образ.Поклонники поддержали эксперимент певицы в комментариях.Ранее артистка рассказала о том, как реагирует на мемы о себе.

https://ria.ru/20220401/zvanie-1781390215.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

диана гурцкая, фото