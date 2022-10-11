16:28 11.10.2022 (обновлено: 16:52 11.10.2022)
Гурцкая сняла очки для новой фотосессии
Певица Диана Гурцкая сняла очки для фотосессии в необычных образах
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichaluccaДиана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Диана Гурцкая решилась на эксперимент ради необычной фотосессии у Хвичи Кварацхелия. Артистка позволила себе яркий макияж и футуристические образы.
Обычно певица никогда не появляется на публике без темных очков, в этой фотосессии она их сняла. Хвича показал Гурцкую с непривычной стороны: необычная укладка, аксессуары и наряды помогли создать дерзкий образ.
"Все знают Диану, как нежную, искреннюю, полной любви ко всему миру. Мне хотелось показать ее иной- раскрыть совершенно другие грани, которые никто не видел. Нужна огромная смелость выйти из зоны комфорта и пойти на такой сумасшедший эксперимент", – поделился фотограф в соцсети.
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichaluccaДиана Гурцкая
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Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichaluccaДиана Гурцкая
2 из 3
Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichaluccaДиана Гурцкая
3 из 3
Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
1 из 3
Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
2 из 3
Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
3 из 3
Диана Гурцкая
© Фото : Хвича Кварацхелия/@khvichalucca
Поклонники поддержали эксперимент певицы в комментариях.
"Нежная, чувственная и, в то же время, космическая женщина", "Стильные образы, чумовой мейк и талант мастера!", "Это просто разрыв мозга и всех стереотипов!", – написали фанаты.
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