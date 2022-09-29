https://ria.ru/20220929/gurtskaya-1820359671.html

Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе

Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе - РИА Новости, 29.09.2022

Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе

Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы, которые появляются о ней в интернете. Чаще всего они содержат черный юмор. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:20

2022-09-29T16:20

2022-09-29T16:20

шоубиз

диана гурцкая

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы, которые появляются о ней в интернете. Чаще всего они содержат черный юмор. Кроме того, исполнительница рассказала, почему никогда не подавала в суд на шутников. "Я не строила свою жизнь на скандалах. В этом нет ничего хорошего. Я понимаю, кто я и для чего что-то делаю. В России много людей, кто любит меня и переживает. Огромное спасибо всем, кто есть в моей жизни", – пояснила певица. В апреле Гурцкая стала народной артисткой России. Указ о награде подписал Владимир Путин с формулировкой "за большие заслуги в развитии эстрадного искусства".

https://ria.ru/20220209/gurtskaya-1771932373.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

диана гурцкая