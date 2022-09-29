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Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе - РИА Новости, 29.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220929/gurtskaya-1820359671.html
Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе
Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе - РИА Новости, 29.09.2022
Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе
Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы, которые появляются о ней в интернете. Чаще всего они содержат черный юмор. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:20
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шоубиз
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы, которые появляются о ней в интернете. Чаще всего они содержат черный юмор. Кроме того, исполнительница рассказала, почему никогда не подавала в суд на шутников. "Я не строила свою жизнь на скандалах. В этом нет ничего хорошего. Я понимаю, кто я и для чего что-то делаю. В России много людей, кто любит меня и переживает. Огромное спасибо всем, кто есть в моей жизни", – пояснила певица. В апреле Гурцкая стала народной артисткой России. Указ о награде подписал Владимир Путин с формулировкой "за большие заслуги в развитии эстрадного искусства".
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диана гурцкая
Шоубиз, Диана Гурцкая
16:20 29.09.2022
 
Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе

Певица Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на издевательские мемы о себе

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая на дискуссии "Благотворительность и филантропия" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. 19 октября 2017
Член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая на дискуссии Благотворительность и филантропия на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. 19 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы, которые появляются о ней в интернете. Чаще всего они содержат черный юмор.
"Когда я только начинала свою карьеру, было обидно. Сейчас скажу так: ничего страшного, пусть пишут и говорят. Если кто-то хочет допустить юмор по отношению ко мне, что делать? Хочет человек. Самое главное, я делаю то, что люблю. Это важнее, я думаю", – отметила Гурцкая в интервью Алене Жигаловой.
Кроме того, исполнительница рассказала, почему никогда не подавала в суд на шутников.
"Я не строила свою жизнь на скандалах. В этом нет ничего хорошего. Я понимаю, кто я и для чего что-то делаю. В России много людей, кто любит меня и переживает. Огромное спасибо всем, кто есть в моей жизни", – пояснила певица.
В апреле Гурцкая стала народной артисткой России. Указ о награде подписал Владимир Путин с формулировкой "за большие заслуги в развитии эстрадного искусства".
Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 18:21Шоубиз
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