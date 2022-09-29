https://ria.ru/20220929/gurtskaya-1820359671.html
Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе
Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе - РИА Новости, 29.09.2022
Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе
Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы, которые появляются о ней в интернете. Чаще всего они содержат черный юмор. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:20
2022-09-29T16:20
2022-09-29T16:20
шоубиз
диана гурцкая
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы, которые появляются о ней в интернете. Чаще всего они содержат черный юмор. Кроме того, исполнительница рассказала, почему никогда не подавала в суд на шутников. "Я не строила свою жизнь на скандалах. В этом нет ничего хорошего. Я понимаю, кто я и для чего что-то делаю. В России много людей, кто любит меня и переживает. Огромное спасибо всем, кто есть в моей жизни", – пояснила певица. В апреле Гурцкая стала народной артисткой России. Указ о награде подписал Владимир Путин с формулировкой "за большие заслуги в развитии эстрадного искусства".
https://ria.ru/20220209/gurtskaya-1771932373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диана гурцкая
Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы о себе
Певица Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на издевательские мемы о себе
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Диана Гурцкая объяснила, как реагирует на мемы, которые появляются о ней в интернете. Чаще всего они содержат черный юмор.
"Когда я только начинала свою карьеру, было обидно. Сейчас скажу так: ничего страшного, пусть пишут и говорят. Если кто-то хочет допустить юмор по отношению ко мне, что делать? Хочет человек. Самое главное, я делаю то, что люблю. Это важнее, я думаю", – отметила
Гурцкая в интервью Алене Жигаловой.
Кроме того, исполнительница рассказала, почему никогда не подавала в суд на шутников.
"Я не строила свою жизнь на скандалах. В этом нет ничего хорошего. Я понимаю, кто я и для чего что-то делаю. В России много людей, кто любит меня и переживает. Огромное спасибо всем, кто есть в моей жизни", – пояснила певица.
В апреле Гурцкая стала
народной артисткой России. Указ о награде подписал Владимир Путин с формулировкой "за большие заслуги в развитии эстрадного искусства".