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Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России - РИА Новости, 01.04.2022
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Культура
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Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России
Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России - РИА Новости, 01.04.2022
Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России
Артистка, члену Общественной палаты РФ Диана Гурцкая и певец Стас Михайлов стали Народными артистам Российской Федерации, соответвующие звания им присвоил... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:31
2022-04-01T21:31
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Артистка, члену Общественной палаты РФ Диана Гурцкая и певец Стас Михайлов стали Народными артистам Российской Федерации, соответвующие звания им присвоил президент России Владимир Путин.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Гурцкая Диане Гудаевне… Михайлову Станиславу Владимировичу", - говорится в тексте указа.Также за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства звание Народного артиста РФ получила актриса Елена Санаева, подарившая свой голос лисе Алисе в советском мультфильме "Приключения Буратино".
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россия, общество, новости культуры
21:31 01.04.2022
 
Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России

Артистка Гурцкая и певец Михайлов получили звания Народных артистов России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Диана Гурцкая
Певица Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Диана Гурцкая
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Артистка, члену Общественной палаты РФ Диана Гурцкая и певец Стас Михайлов стали Народными артистам Российской Федерации, соответвующие звания им присвоил президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Гурцкая Диане Гудаевне… Михайлову Станиславу Владимировичу", - говорится в тексте указа.
Также за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства звание Народного артиста РФ получила актриса Елена Санаева, подарившая свой голос лисе Алисе в советском мультфильме "Приключения Буратино".
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