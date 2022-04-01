https://ria.ru/20220401/zvanie-1781390215.html
Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России
Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России - РИА Новости, 01.04.2022
Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России
Артистка, члену Общественной палаты РФ Диана Гурцкая и певец Стас Михайлов стали Народными артистам Российской Федерации, соответвующие звания им присвоил... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:31
2022-04-01T21:31
2022-04-01T21:31
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Артистка, члену Общественной палаты РФ Диана Гурцкая и певец Стас Михайлов стали Народными артистам Российской Федерации, соответвующие звания им присвоил президент России Владимир Путин.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Гурцкая Диане Гудаевне… Михайлову Станиславу Владимировичу", - говорится в тексте указа.Также за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства звание Народного артиста РФ получила актриса Елена Санаева, подарившая свой голос лисе Алисе в советском мультфильме "Приключения Буратино".
https://ria.ru/20210329/tsoy-1603366284.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, новости культуры
Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России
Артистка Гурцкая и певец Михайлов получили звания Народных артистов России