https://ria.ru/20220401/zvanie-1781390215.html

Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России

Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России - РИА Новости, 01.04.2022

Гурцкая и Михайлов получили звания Народных артистов России

Артистка, члену Общественной палаты РФ Диана Гурцкая и певец Стас Михайлов стали Народными артистам Российской Федерации, соответвующие звания им присвоил... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:31

2022-04-01T21:31

2022-04-01T21:31

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Артистка, члену Общественной палаты РФ Диана Гурцкая и певец Стас Михайлов стали Народными артистам Российской Федерации, соответвующие звания им присвоил президент России Владимир Путин.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Гурцкая Диане Гудаевне… Михайлову Станиславу Владимировичу", - говорится в тексте указа.Также за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства звание Народного артиста РФ получила актриса Елена Санаева, подарившая свой голос лисе Алисе в советском мультфильме "Приключения Буратино".

https://ria.ru/20210329/tsoy-1603366284.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, общество, новости культуры