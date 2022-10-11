https://ria.ru/20221011/gumpomosch-1822974737.html
В Херсонскую область прибыло 320 тонн гумпомощи от правительства России
В Херсонскую область прибыло 320 тонн гумпомощи от правительства России - РИА Новости, 11.10.2022
В Херсонскую область прибыло 320 тонн гумпомощи от правительства России
В Херсонскую область прибыло 320 тонн гуманитарного груза от правительства России, в основном - медикаменты, средства индивидуальной защиты для медиков и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T00:00
2022-10-11T00:00
2022-10-11T00:00
общество
херсонская область
россия
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ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. В Херсонскую область прибыло 320 тонн гуманитарного груза от правительства России, в основном - медикаменты, средства индивидуальной защиты для медиков и вакцины, сообщает минздрав региона."При поддержке Минздрава РФ наш регион получил очередную партию гуманитарной медицинской помощи от правительства России – 320 тонн", - говорится в сообщении.По данным минздрава региона, "в основном это медикаменты для онкологического, хирургического, травматологического и эндокринологического профилей".Также в общем перечне гумпомощи средства индивидуальной защиты для медперсонала: изолирующие костюмы, маски, перчатки, бахилы и респираторы.По данным ведомства, Херсонская область при поддержке Минздрава РФ получила и вакцины: противогриппозные, дифтерийно-столбнячные, а также для профилактики краснухи, вирусного гепатита В и кори."Хочу выразить свою благодарность правительству и Минздраву Российской Федерации. Мы регулярно получаем гуманитарную помощь от правительства России по заявкам наших медучреждений. Это дает возможность обеспечить бесплатную медицину в нашем регионе", - цитирует пресс-служба ведомства слова министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева.В минздрава заверили, что гумпомощью будут обеспечены все медучреждения Херсонской области.
https://ria.ru/20221010/gumpomosch-1822967226.html
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общество, херсонская область , россия
Общество, Херсонская область , Россия
В Херсонскую область прибыло 320 тонн гумпомощи от правительства России
Минздрав региона: в Херсонскую область прибыло 320 тонн гумпомощи от правительства России
ХЕРСОН, 10 окт - РИА Новости. В Херсонскую область прибыло 320 тонн гуманитарного груза от правительства России, в основном - медикаменты, средства индивидуальной защиты для медиков и вакцины, сообщает минздрав региона.
"При поддержке Минздрава РФ наш регион получил очередную партию гуманитарной медицинской помощи от правительства России – 320 тонн", - говорится в сообщении.
По данным минздрава региона, "в основном это медикаменты для онкологического, хирургического, травматологического и эндокринологического профилей".
Также в общем перечне гумпомощи средства индивидуальной защиты для медперсонала: изолирующие костюмы, маски, перчатки, бахилы и респираторы.
По данным ведомства, Херсонская область при поддержке Минздрава РФ получила и вакцины: противогриппозные, дифтерийно-столбнячные, а также для профилактики краснухи, вирусного гепатита В и кори.
"Хочу выразить свою благодарность правительству и Минздраву Российской Федерации. Мы регулярно получаем гуманитарную помощь от правительства России по заявкам наших медучреждений. Это дает возможность обеспечить бесплатную медицину в нашем регионе", - цитирует пресс-служба ведомства слова министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева.
В минздрава заверили, что гумпомощью будут обеспечены все медучреждения Херсонской области.