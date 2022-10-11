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В Херсонской области продолжится упрощенный прием в гражданство России - РИА Новости, 11.10.2022
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В Херсонской области продолжится упрощенный прием в гражданство России
В Херсонской области продолжится упрощенный прием в гражданство России - РИА Новости, 11.10.2022
В Херсонской области продолжится упрощенный прием в гражданство России
Приём в российское гражданство жителей Херсонской области продолжится по упрощённой схеме, заявил журналистам во вторник врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:46
2022-10-11T16:46
владимир сальдо
владимир путин
херсонская область
россия
донецкая народная республика
общество
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ХЕРСОН, 11 окт - РИА Новости. Приём в российское гражданство жителей Херсонской области продолжится по упрощённой схеме, заявил журналистам во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Пока будет идти по упрощённой схеме, потому что в обычном варианте это значительно больше времени занимает. Для нас действует льготный режим, он уже отработан, и после реально показанной силы России вчера и сегодня люди снова вернулись в очередь за паспортами", - сказал Сальдо.Он отметил, что запугивание жителей Херсонской области украинскими пропагандистами уже не работает. "Они говорят: "Мы придем, мы придем" ... Не придут! А мы останемся и будем работать!" - подытожил Сальдо.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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владимир сальдо, владимир путин, херсонская область , россия, донецкая народная республика, общество
Владимир Сальдо, Владимир Путин, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Общество
16:46 11.10.2022
 
В Херсонской области продолжится упрощенный прием в гражданство России

Сальдо: в Херсонской области продолжится упрощенный прием в гражданство России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ХЕРСОН, 11 окт - РИА Новости. Приём в российское гражданство жителей Херсонской области продолжится по упрощённой схеме, заявил журналистам во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Пока будет идти по упрощённой схеме, потому что в обычном варианте это значительно больше времени занимает. Для нас действует льготный режим, он уже отработан, и после реально показанной силы России вчера и сегодня люди снова вернулись в очередь за паспортами", - сказал Сальдо.
Он отметил, что запугивание жителей Херсонской области украинскими пропагандистами уже не работает. "Они говорят: "Мы придем, мы придем" ... Не придут! А мы останемся и будем работать!" - подытожил Сальдо.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Владимир СальдоВладимир ПутинХерсонская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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