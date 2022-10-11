https://ria.ru/20221011/grazhdanstvo-1823029429.html

Епископ из США рассказал, почему решил принять российское гражданство

Епископ из США рассказал, почему решил принять российское гражданство - РИА Новости, 11.10.2022

Епископ из США рассказал, почему решил принять российское гражданство

Епископ московской церкви "Благая весть", член правления Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Ричард Раймонд... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:26

2022-10-11T11:26

2022-10-11T13:44

религия

россия

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823026908_51:122:637:452_1920x0_80_0_0_059d6803a8fee806006feccb03935e80.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Епископ московской церкви "Благая весть", член правления Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Ричард Раймонд (Рик) Реннер получил российское гражданство и рассказал РИА Новости, что для него это стало важным шагом в осуществлении своего призвания священнослужителя и проповеди Евангелия."В первую очередь я испытал большую благодарность Господу, так как был пройден значительный и важный этап моего жизненного пути. Уже несколько лет назад я впервые подал документы на получение российского гражданства, но приходилось обходиться только видом на жительство. Сам процесс получения гражданства был довольно будничным, у небольшого окошка после большой очереди я получил необходимые документы и, где требовалось, поставил подписи. Все было весьма обыденно, но внутренне я ликовал, так как к этому моменту шел очень давно. Теперь я гражданин России и США", – сказал епископ.Рик Реннер переехал в Россию с женой и тремя детьми в 2000 году, а до этого с 1992 года преподавал в библейской школе для служителей евангельских церквей всего постсоветского пространства и проповедовал, в том числе на телевидении, в Латвии, куда отправился, по информации сайта РОСХВЕ, в 1991 году."Все мои сыновья женились на прекрасных русских девушках, мои внуки воспитываются в русской культуре. И получение гражданства было для меня еще одним важным шагом для осуществления божественного призвания. Двое моих сыновей и супруга уже получили российское гражданство, наконец, и мне удалось решить этот вопрос", – добавил он.Москва – основное место служения Реннера, и в ней расположен главный офис христианского телеканала GNC (до 2022 года – CNL), президентом которого он стал в 2021 году. Церковь "Благая весть", которую он возглавляет – по информации сайта РОСХВЕ, одна из крупнейших пятидесятнических церквей российской столицы."Именно здесь я чувствую себя дома. Это удивительно, но во время длительных поездок по миру я иногда даже начинаю заболевать, однако стоит шасси самолёта коснуться взлётной полосы в аэропорту Шереметьево, как я чувствую себя полностью здоровым… Сейчас, когда мы уже больше 20 лет постоянно живем в Москве, и ситуация в России намного более спокойная и предсказуемая, по сравнению с некоторыми странами Европы, отношение к моему решению намного более спокойное, чем когда мы сообщили друзьям о переезде из США 30 лет назад", – рассказал епископ.По его словам, во время публичных выступлений в США и других странах его часто спрашивают о том, насколько тяжело ему жить в Москве и есть ли у него проблемы со свободой совести и другими гражданскими свободами. "Я всегда отвечаю, что надо уважать общество, где вы находитесь, и уважать его законы, и тогда все будет хорошо", – заключил Рик Реннер.

https://ria.ru/20221011/zhertva-1823025054.html

https://ria.ru/20221006/teologiya-1821927317.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сша