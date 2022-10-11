https://ria.ru/20221011/gosuslugi-1823224736.html

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг"

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг" - РИА Новости, 11.10.2022

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг"

Ряд пользователей вечером во вторник сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги" - они не могут перейти на сервисы по оформлению загранпаспортов, паспортов... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:58

2022-10-11T19:58

2022-10-11T19:58

общество

технологии

brand analytics

госуслуги

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ряд пользователей вечером во вторник сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги" - они не могут перейти на сервисы по оформлению загранпаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале "Госуслуг", заметили корреспонденты РИА Новости.Детектор сбоев от Brand Analytics также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги"."Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", - говорится в сообщении на сайте Downdetector.Около 75% пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 10% жалуются на проблемы со входом на портал, еще 10% на сбои в работе мобильного приложения.

https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823164590.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, brand analytics, госуслуги