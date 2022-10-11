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Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг" - РИА Новости, 11.10.2022
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Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг"
Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг" - РИА Новости, 11.10.2022
Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг"
Ряд пользователей вечером во вторник сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги" - они не могут перейти на сервисы по оформлению загранпаспортов, паспортов... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:58
2022-10-11T19:58
общество
технологии
brand analytics
госуслуги
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ряд пользователей вечером во вторник сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги" - они не могут перейти на сервисы по оформлению загранпаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале "Госуслуг", заметили корреспонденты РИА Новости.Детектор сбоев от Brand Analytics также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги"."Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", - говорится в сообщении на сайте Downdetector.Около 75% пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 10% жалуются на проблемы со входом на портал, еще 10% на сбои в работе мобильного приложения.
https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823164590.html
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Евгения Нефедова
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общество, технологии, brand analytics, госуслуги
Общество, Технологии, Brand Analytics, Госуслуги
19:58 11.10.2022
 
Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг"

Пользователи сообщили о сбоях в сервисах "Госуслуг" по оформлению паспортов и регистраций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ряд пользователей вечером во вторник сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги" - они не могут перейти на сервисы по оформлению загранпаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале "Госуслуг", заметили корреспонденты РИА Новости.
"Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже", - говорится в уведомлении на портале "Госуслуг".
Детектор сбоев от Brand Analytics также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги".
"Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", - говорится в сообщении на сайте Downdetector.
Около 75% пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 10% жалуются на проблемы со входом на портал, еще 10% на сбои в работе мобильного приложения.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 16:51
Россияне смогут подать на развод на "Госуслугах", используя "Госключ"
 
ОбществоТехнологииBrand AnalyticsГосуслуги
 
 
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