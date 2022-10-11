https://ria.ru/20221011/gosuslugi-1823224736.html
Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг"
Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг" - РИА Новости, 11.10.2022
Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг"
Ряд пользователей вечером во вторник сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги" - они не могут перейти на сервисы по оформлению загранпаспортов, паспортов... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:58
2022-10-11T19:58
2022-10-11T19:58
общество
технологии
brand analytics
госуслуги
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ряд пользователей вечером во вторник сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги" - они не могут перейти на сервисы по оформлению загранпаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале "Госуслуг", заметили корреспонденты РИА Новости.Детектор сбоев от Brand Analytics также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги"."Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", - говорится в сообщении на сайте Downdetector.Около 75% пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 10% жалуются на проблемы со входом на портал, еще 10% на сбои в работе мобильного приложения.
https://ria.ru/20221011/gosklyuch-1823164590.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, brand analytics, госуслуги
Общество, Технологии, Brand Analytics, Госуслуги
Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Госуслуг"
Пользователи сообщили о сбоях в сервисах "Госуслуг" по оформлению паспортов и регистраций
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ряд пользователей вечером во вторник сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги" - они не могут перейти на сервисы по оформлению загранпаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале "Госуслуг", заметили корреспонденты РИА Новости.
"Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже", - говорится в уведомлении на портале "Госуслуг".
Детектор сбоев от Brand Analytics
также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги".
"Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", - говорится в сообщении на сайте Downdetector.
Около 75% пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 10% жалуются на проблемы со входом на портал, еще 10% на сбои в работе мобильного приложения.