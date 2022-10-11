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Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг" - РИА Новости, 11.10.2022
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Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"
Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг" - РИА Новости, 11.10.2022
Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"
Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных пользователей портала "Госуслуги", данные пользователей не были скомпрометированы, информация надежно... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:06
2022-10-11T13:20
россия
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
персональные данные
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных пользователей портала "Госуслуги", данные пользователей не были скомпрометированы, информация надежно защищена, сообщило ведомство."Опровергаем информацию об утечке данных с "Госуслуг"... Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена",- говорится в сообщении на официальном канале министерства в мессенджере Telegram.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены ровно 5 тысяч строк, полученных, со слов выложивших эти данные, из базы портала "Госуслуги". Отмечалось, что, возможно, эти данные были получены благодаря утекшим ключам к сертификатам, используемым для доступа к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)."Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях "Госуслуг", - также отмечается в сообщении министерства.Уточняется, что по данным службы безопасности, эта база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей через "Госуслуги". "Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей", - добавляется в сообщении.Министерство также напомнило, что сообщения об утечках могут спровоцировать всплеск мошенничества, а также, что личную информацию никогда не следует сообщать незнакомцам, а адреса, с которых приходят якобы "официальные" письма, нужно тщательно проверять.
https://ria.ru/20221005/skidka-1821739365.html
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россия, общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), персональные данные, происшествия
Россия, Общество, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), персональные данные, Происшествия
13:06 11.10.2022 (обновлено: 13:20 11.10.2022)
 
Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"

Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей портала "Госуслуги"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных пользователей портала "Госуслуги", данные пользователей не были скомпрометированы, информация надежно защищена, сообщило ведомство.
"Опровергаем информацию об утечке данных с "Госуслуг"... Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена",- говорится в сообщении на официальном канале министерства в мессенджере Telegram.
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены ровно 5 тысяч строк, полученных, со слов выложивших эти данные, из базы портала "Госуслуги". Отмечалось, что, возможно, эти данные были получены благодаря утекшим ключам к сертификатам, используемым для доступа к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
"Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях "Госуслуг", - также отмечается в сообщении министерства.
Уточняется, что по данным службы безопасности, эта база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей через "Госуслуги". "Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей", - добавляется в сообщении.
Министерство также напомнило, что сообщения об утечках могут спровоцировать всплеск мошенничества, а также, что личную информацию никогда не следует сообщать незнакомцам, а адреса, с которых приходят якобы "официальные" письма, нужно тщательно проверять.
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РоссияОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)персональные данныеПроисшествия
 
 
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